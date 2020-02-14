【武漢肺炎】再多1名港人入台居家隔離失聯　新北市開名尋人

繼台北市需要居家隔離14天的3名港人失聯尋獲後，今日（14日）晚間再傳出新北市一名港人失聯。 據台媒報道，新北市政府表示，該名男性港人自上周五（7日）返台後就此失聯，無法通過聯絡電話或地址找尋，因此公布失聯者姓名（張家豪），盼全民協尋。

新北市民政局依傳染病防治法規定，公布失聯者姓名為「張家豪」，盼全民協尋。（新北市民政局提供）

新北市民政局表示，張家豪2月7日自香港入境，填具地點為林口路二段一處民宅，國籍為香港人，但民政人員電話聯繫無果，偕同警政人員實地訪查，發現聯絡地址並非張家豪正確住所，電話有通但無人接聽，數日來聯絡不上，依規定公布失聯者姓名，並呼籲失聯者或民眾如有發現，可撥打電話與防疫機關聯繫。

據此前報道，三名旅客上周六（8日）從香港入境台北，必須居家檢疫14天，但在今日失聯。台北副市長黃珊珊今日下午指出，三人涉嫌提供假資料，所以決定依法公布他們的姓名，分別為一名女性陳寶珠，以及兩位男性張君諾、張龍華。

直至晚間6時左右，台北警方已在西門町日租套房找到三人。台北市政府副發言人戴于文表示，後續會協調中央進行集中安置，並會依失聯情節，從重裁罰。

（ETtoday/中時）