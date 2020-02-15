【武漢肺炎】居家檢疫失聯　3港人遭台北衛生局重罰共21萬新台幣

在台灣，昨日（14日）尋獲三名香港籍居家檢疫失聯者，台北市政府衛生局今日（15日）宣布從重裁罰三人各新台幣7萬元（約合港幣1萬8千元）罰金，共計新台幣21萬元（約合港幣5萬4千元），並移送集中檢疫場所安置。

綜合台媒報道，台北衛生局表示，上述三人自2月8日由香港入境，依中央流行疫情指揮中心規定，今年2月6日起中港澳入境之旅客均需進行居家檢疫14天，但這三名旅客並未於填寫之居住所進行檢疫，經民政和警政人員多次聯繫未果，隨即提送警政單位協尋。

因未履行居家檢疫義務，為維護公眾健康權益，北市衛生局核定三人行為已違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款之規定，從重裁處新台幣7萬元罰鍰。衛生局已於昨日開立裁處書，並移送集中檢疫場所安置。

三名港人一度被台方「通緝」。（台北市民政局網頁）

台北市政府昨日下午曾在新聞發布會上表示，三名港人「惡意」填寫假資料，因此公開姓名，請求全民協助搜尋。涉事三人分別是陳寶珠（女）、張君諾（男）及張龍華（男）。

事主張君諾昨日向《香港01》表示，當日與父母得悉事件後，已馬上前往當地派出所交代事件。他承認居家檢疫期間，曾離開民宿買食物，惟其電話號碼只有上網功能，因此台方未能聯絡上3人，澄清並非「惡意」失去聯絡。

（綜合報道）