【武漢肺炎】談居家檢疫失聯問題　柯文哲：不合作就會是電子手銬

台北市長柯文哲於2月15日出席陽明山花季開幕式時，被問到近日引發大量討論的「陸籍陸配子女」赴台議題表示，此群體人數算少，真正的挑戰將出現在當大陸台商全數返台，台灣要如何應付？柯文哲認為，陸配子女是否來台還算是小事情。 柯文哲還談及此港人在台居家檢疫卻失聯情況，他說，北市府有討論未來可能會發手機給檢疫者，「真的不行那就會是電子手銬。」

台北市長柯文哲於當地時間14日出席防疫會議與兵推。（台北市政府提供）

柯文哲因先前口泄首班武漢台人返台包機潛在隔離處所頗受輿論批評，也在近一週減少接受媒體聯訪時段。當他被問到近日台灣執政黨與馬英九隔空交鋒的「陸籍陸配子女」赴台議題，他雖直言等到多數台商要求返台，將對台灣構成極大的防疫挑戰，不過他仍舊迴避對台執政黨取消「陸籍陸配子女」開放赴台的政策進行評價。

在媒體連番追問下，柯文哲直回「那你應該要問（台灣中央流行疫情指揮中心指揮官）陳時中，怎麼問我？」明顯不想在此議題上再惹爭議。

此外，此前傳出三名在台居家檢疫港人失聯，當地時間2月14日傍晚，台北市政府公布失聯的三名港人姓名，並於當日晚間被尋獲。此風波引發了台灣政府是否需要進一步提供失聯者個資的討論，例如提供公開失聯者照片等做法。

對此，柯文哲回應，雖然台北市政府對於如何能更有效找到人進行研究，公布失聯者照片、肉搜是一種方法，但他覺得事情還是不要搞成這樣，眾人接受規則就好了。

至於如何防止居家檢疫者再發生失聯情況，柯文哲則說，北市府有討論未來可能會發手機給檢疫者，不過萬一檢疫者刻意將手機放在桌上，那也是沒辦法。「所以老實講，有很多種防治的辦法，但你不合作，然後我們要想一堆辦法，真的不行那就會是電子手銬。」