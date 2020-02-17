金溥聰出山「刀口向內」　蔡正元轟：搞黨內鬥爭，不妨等疫情結束

馬英九任內核心幕僚、前台灣國安會秘書長金溥聰今天（17日）指出，年輕人對國民黨「政治買辦」文化感到反感。另外針對無黨籍花蓮縣立委傅崑萁的國民黨籍恢復案，金溥聰也批，傅崑萁一路充滿爭議，國民黨若最初錯誤決定，將來要付出代價。 對此，前國民黨副秘書長蔡正元同日透過臉書意有所指地表示，買辦之語出自金小刀（金溥聰綽號）之口格外諷刺，「台灣倒是不缺CIA買辦」。蔡正元要求金溥聰，若要搞金最擅長的黨內鬥爭、奪權，不妨等國民黨康復。

金溥聰2015年因健康因素辭去台灣國安會秘書長一職，如今再度站上火線，批評花蓮縣立委傅崑萁恢復國民黨籍案。（洪嘉徽／多維新聞）

蔡正元2月17日透過臉書（Facebook）指出，金溥聰在國民黨內以「金老師」為名，形成馬家天下金家黨，慣用模糊語言指摘政壇對手，在馬英九時代無往不利。金溥聰心臟不好休息了一陣子，剛剛出山就動起「小刀」要割傅崐萁，指控傅崐萁形象不好充滿負面爭議，不應恢復國民黨籍。

蔡正元表示，誠懇希望金小刀把傅崐萁的負面形象條列公諸於世，並用同樣標準把國民黨30萬黨員一一「檢疫」，分成形象比傅崐萁好的，以及比傅崐萁形象差的，並把形象比傅崐萁差的通通動小刀開除黨籍，其中也歡迎包入被民進黨羅織入罪，正在審判中的馬英九和蔡正元。

蔡正元也替傅崑萁說話，他表示，傅崐萁剛替藍營打敗蕭美琴（2020年花蓮縣立委選戰），現在朝野上下也忙著防疫，金小刀卻羅列一些模糊罪名熱烈從事黨內鬥爭，什麼年輕人不滿啦、國民黨會付出代價啦。曾幾何時，國民黨為馬金體制付出的代價，會比贏回花蓮的傅崐萁少？

對於金溥聰2月17日的言論，蔡正元砲火猛烈透過臉書批金，要搞最擅長的黨內鬥爭，不妨等疫情結束。（洪嘉徽／多維新聞）

此外，蔡正元表示金小刀又指控國民黨充斥「買辦文化」，他也請金溥聰明白指出，從馬英九開始兩岸正式交流，馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義和他們任期內的中常委和立委，那幾位是買辦？買辦是共產黨當年指控國民黨「親美買辦」的專門用語，今天出自金小刀之口格外諷刺，「台灣倒是不缺CIA買辦」。何況兩岸交流每年產生800億美元的順差利益，藍綠營的金主都分到不少，鴻海、台積電、台塑、華碩、陽信等，都是獲利的“買辦”吧？收受郭台銘新台幣7000萬元的馬英九基金會，也是「買辦」衍生性產品吧？

最後，蔡正元表示，他奉勸剛出山的金老師，要搞最擅長的黨內鬥爭，不妨等疫情結束。想再回來奪權，也等國民黨稍為康復一下。