【武漢肺炎】台政院版紓困條例：受隔離者擅離罰新台幣20至100萬

繼朝野各黨立委推出自家版本的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）紓困條例之後，台灣行政院終於當地時間2月20日公布《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》（簡稱為政院版紓困條例），該條例涵蓋「防治、紓困、振興、罰則」等四面向；針對罰則部份，條例明定若有民眾「散播疫情謠言」，將處於3年以下有期徒刑、拘役或並科新台幣300萬元以下罰金。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》草案架構。（台灣行政院提供）

台灣行政院版條例於20日行政院院會通過，特別預算也將於2月27日出台，並送請立法院審議。行政院政務委員羅秉成指出，基於有效防治武漢肺炎，維護人民健康，並因應其對台灣經濟社會等衝擊，因此特制定該條例，而該條例是《災害防救法》與《傳染病防治法》的特別法，一共18條；該條例的罰則將於條例公布日施行，但其餘內容的施行期間將從2020年1月15日至2021年6月30日，屆滿得經立法院同意延長。

針對武漢肺炎防治的部分，該條例大致可分為「獎勵、給假、補償、防控，以及租税優惠」。羅秉成指出，政府應補助此次協助防疫工作的醫事人員；至於在野黨非常重視的「防疫照顧假」議題，羅秉成解釋，由於該假別僱主可自行決定是否給付薪資，但若公司願意給付薪資，政府將從當年度營利事業所得額中扣除該公司200%的薪資金額。

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣高鐵特別針對票閘口等旅客較常接觸到的設備，每4小時就以酒精擦拭消毒。（中央社）

在政院版紓困條例出台之前，為減少防疫漏洞，在野黨多倡議應給予受「居家隔離」者與「居家檢疫」者生活津貼。對此，政院版紓困條例也明定，因防疫而接受隔離、檢疫或請假照顧該接受隔離、檢疫者的家屬，經衛生主管機關認定未違反相關隔離及檢疫相關規定，得就接受隔離或檢疫之日起至結束申請防疫補償。

條例除了獎勵遵守「居家隔離」與「居家檢疫」的人，針對日前台灣頻傳受隔離或受檢疫擅離隔離處所者，條例草案也明定，受隔離者若擅離處所，將處以新台幣20萬至100萬元罰鍰，而檢疫者則是處以新台幣10萬至100萬元罰鍰；另就防疫期間為避免疫情擴散，條例草案也賦予指揮官能就「受隔離、檢疫者、確診者」實施錄影、攝影或公布其個人資料等其他必要防治控制措施或處置。

首批包機回台的246名在檢疫所的台商18日解除隔離。（中央社）

此外，若有武漢肺炎疑似患者或確認患者不遵守指示，以至於有傳染他人的疑慮，條例草案也將明定將處以處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣200萬元以下罰金。

至於武漢肺炎紓困的特別預算財源與上限，條例草案則明定經費上限為新台幣600億元，並將以特別預算編列，在立法院通過特別預算之前，紓困措施的部份經費可報經行政院同意後先行支付。