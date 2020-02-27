【新冠肺炎】台升級流行疫情指揮中心　陳時中續任指揮官

為因應新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情的發展，台行政院長蘇貞昌於2月27日上午裁示提高中央流行疫情指揮中心層級至「第一級」，並同意由衛福部部長陳時中繼續擔任指揮中心指揮官。

衛福部部長陳時中因這次在防疫工作上的卓越表現，深受台灣輿論一片好評。（洪嘉徽／多維新聞）

台行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）於2月27日院會結束後，轉述閣揆蘇貞昌裁示表示，全球武漢肺炎疫情持續升温，光中國大陸就因疫情死亡2,000人，而台灣身處於疫情第一線，過去這段時間已經守住了「第一關」，至目前為止只發生零星的「社區感染」，而且是家庭群聚的感染；但基於「料敵從寬」、「禦敵從嚴」，以及防範社區感染的前提之下，蘇貞昌在聽取陳時中的簡報後隨即裁示將中央流行疫情指揮中心層級升至「第一級」，並由陳時中續任中心指揮官。

Kolas Yotaka指出，陳時中在院會中表示，面對疫情「超前部署」是非常重要的，為強化各部會的橫向聯繫及對從邊境到居家進行有效的防疫管理，再加上立法院已經三讀通過武漢肺炎紓困特別條例，陳時中認為「防疫必須要進入下一個階段」，並希望行政院能提高中央流行疫情指揮中心層級，而陳時中的建議也得到蘇貞昌的認同。

除了輿論對陳時中在防疫工作上的一致肯定之外，台總統蔡英文也在25日簽署武漢肺炎振興特別條例之後，將那隻簽署法案的用筆贈與陳時中。（＠蔡英文Facebook）

Kolas Yotaka表示，不論流行疫情指揮中心是二級開設，還是一級開設，針對重要的防疫措施，行政院甚至是國安層級均參與討論；但未來隨着流行疫情指揮中心一級開設，該指揮中心的「常態性」會議將由行政院各部會的副首長進行「常態性進駐」。

在防疫優先之下，全台各地的大型宮廟紛紛取消將舉辦的「媽祖遶境」。對此，Kolas Yotaka轉述蘇貞昌裁示指出，蘇對於全台各地宮廟取消「媽祖遶境」表達肯定，畢竟「萬事莫如防疫急」。