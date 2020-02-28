【新冠肺炎】台灣嚴懲散播疫情假消息　最高罰300萬新台幣囚3年

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情期間，網上出現不少關於疫症的謠言。在台灣，立法院周二（25日）三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例 》，並經總統蔡英文簽署法案。 相關規定周三（26日）開始施行，未來只要散播有關疫情的假消息，最高獲刑3年、罰款300萬新台幣。

防疫期間頻傳相關不實謠言，蔡英文出面澄清。 （Facebook）

蔡英文日前透過Facebook澄清防疫相關謠言，她指出，像是「裝屍袋火葬」、「桃園大媽的話」、「小區有50例感染」、「民進黨員可以領口罩」等訊息，都是不實消息，有些謠言甚至不是台灣用語；她也呼籲民眾，務必提高警覺， 善用檢舉功能，更不要轉傳假消息，「開疫情的玩笑非常不可取，也請大家不要以身試法。」

法務部周四（27日）晚間表示，因應特別條例施行及疫情中心一級開設，已於當日要求各地檢署同步成立「防疫處理小組」，對於違反防疫規定及散播疫情假訊息之刑事案件嚴查速辦，受行政裁罰逾期未繳經移送者，將由行政執行分署迅速依法強制執行，以遏止民眾恣意違反防疫規定之行為。

法務部還說，受居家隔離或居家檢疫卻「趴趴走」（註：不受控制到处乱走）等違反防疫規定行政裁罰，於權責機關裁處後，如有逾期或拒不繳納者，將透過聯繫窗口促請權責機關盡速移送各行政執行分署，迅速依法強制執行。

（綜合報道）