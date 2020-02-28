大陸是否會加強對台制裁　台智庫學者提三項觀察指標

當前兩岸仍都面臨着新冠病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情的影響，在經濟與社會層面都遭受到極大的壓力。兩岸之間更因為武漢包機、台灣欲加入世界衛生組織（WHO）等議題使關係更形齟齬。 對此，台灣智庫中華經濟研究院副院長王健全表示，兩岸關係會不會更趨嚴峻、大陸會不會在經濟層面上制裁台灣，或許可從陸客是否能赴台、兩岸大小三通恢復與否、以及ECFA（兩岸經濟合作架構協議）到期後會否持續三項指標來觀察。

中經院副院長王健全（右二）表示，兩岸不應讓民粹繼續惡化，弄僵了兩岸關係。（黃雅慧／多維新聞）

據「中評社」報道，王健全認為，中國大陸也在觀察蔡英文獲得817萬票新民意後的發展，加上大陸的主軸仍是兩岸和平統一戰略，所以應不至於在經濟上制裁台灣。不過，他提醒，可以從新冠肺炎疫情緩和後，陸客及大小三通能否恢復，更重要的是ECFA能否繼續解讀。

至於若台灣不要依賴大陸，是否可維持經濟發展？王健全明白地說，這可能得打上問號。他稱，或許可以，但要看是怎麼維持，高成長亦或是平庸成長，或者是低度成長。

另一方面，在疫情的紛擾下，兩岸之間、不論是官方或民間，都更加撕裂且對立。王健全認為，這是不好的現象，他表示，蔡英文曾說如果台灣行有餘力的話會幫忙大陸，所以將來兩岸還是要談。現在雙方都流於民粹的話很不好，他說，台灣應積極尋求兩岸共同防疫，把台灣擁有的經驗與物資和大陸分享，這對兩岸會比較好。

兩岸就滯留湖北台灣人運送返台問題相持不下。（資料圖片）

至於兩岸的對立對台商是否會有影響？王健全說，多少會有影響。譬如某些台灣品牌，會影響到大陸人的消費觀感。因此，兩岸還是不要太民粹，尋求共同防疫、防災、共同打擊犯罪，官方也應滅火，不要讓情況繼續惡化。

王健全強調，如果蔡英文還要跟大陸有對談機會，就不要讓民粹弄僵了兩岸，要更積極將此次共同防疫的機會當成突破口，和大陸互相交流經驗。王健全說，如果兩岸連民間氣氛都弄僵了，那未來連談都不用談，因為大陸官方要跟台灣談，也要看大陸民間的反應。

台灣某公民團體日前稱為了對抗大陸假新聞而製造假新聞，然而，這些行為只會加大兩岸的隔閡，對於消弭雙方的歧見沒有幫助。（Facebook@公民廟口-立委在做天在看）

在大陸疫情和緩後，會不會對台灣的加大經濟制裁力道？王健全認為，民進黨政府如果有釋放出善意、做滅火動作，是可以彌補的。他強調，目前看來，台灣只要不挑釁，甚至對大陸有積極作為有善意，兩岸的和平大架構、與大陸的和平戰略仍不會變。