【新冠肺炎】台灣新增2例確診個案　其中一人或於日本感染

2月28日，台灣中央流行疫情指揮中心公布台灣新增2例新型冠狀病毒肺炎確定病例，分別為北部30多歲男性（案33）及50多歲女性（案34）。其中案33於2月17日至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊，返台後於2月25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，因症狀持續，於2月26日至醫院急診就醫採檢後返家，27日醫院通報送驗，於今日確診，目前已由衛生單位安排收治負壓隔離病房治療；依個案活動史分析，於日本感染的可能性較高，為境外移入個案。

當地時間2月28日，台灣再新增2例新冠肺炎確診案例。（中央社）

案34有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於今日確診。該個案近期無國外旅遊史，分析為台灣內部感染，接觸者疫調正積極展開中。

台疫情指揮中心表示，將持續針對案33追蹤同旅行團團員、親友、職場等接觸者健康情形。另由於案34平時皆待在家中未外出，同住家人均無疑似症狀，將進一步調查其同住接觸者活動史，及住院期間曾接觸之病患、醫護人員等，以釐清感染源。

另外，台灣法務部法務部為因應《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》施行及疫情中心一級開設，已於2月27日要求各地檢署即刻成立「防疫處理小組」，對於違反防疫規定及散播疫情假訊息之刑事案件嚴查速辦，受行政裁罰逾期未繳經移送者，將由行政執行分署迅速依法強制執行，以遏止民眾恣意違反防疫規定之行為。

據瞭解，「防疫處理小組」由主任檢察官擔任召集人，指定數名檢察官擔任成員，並納入調查、警政、衛政、消費者保護、公平交易、行政執行分署等機關成員及其他必要相關單位（例如關務、移民、海巡等）人員，以加強聯繫強化查處作為，擬定各地檢署執行計劃落實執行。