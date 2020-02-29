【新冠肺炎】台灣黑客逃亡大陸13年　疑避疫症主動返台投案

在新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，台灣一名張姓男通緝犯在大陸逃亡13年後，周五（28日）主動從上海乘搭飛機返回台北投案，目前被列為檢疫對象。 有台媒報道，張男疑似擔心染上新冠肺炎才選擇返台，惟張男投案後未對歸案原因多加說明。

據悉，張男原為資訊工程師，涉嫌自1996年起多次侵入他人電腦，冒用他人名義及個人資料，再透過網絡冒名下單買賣股票，從中牟取不法利益4萬2500元（新台幣．下同），被害公司則因錯帳損失逾70萬元。

及至2006年，張男被判刑1年10個月，但他未到案服刑，台北地方檢察署於2007年發布通緝令。由於台灣一般較輕罪行會有刑事追訴期限，張男的行刑權時效本來將於2025年失效。

逃犯張男從大陸返台投案，從上海虹橋機場乘搭航班抵達台北松山機場。資料圖片，非文中當事人。（中央社）

據台媒報道，張男逃亡期間仍不斷跨海興訟爭執，主張時效應適用舊法於2012年8月11日就失效，試圖想返台，惟屢遭法官打臉駁回。而去年「刑法」修正後，他的行刑權時效延長到2027年才失效。

航空警察局台北分局周六（29日）表示，張男的友人周五來電宣稱張男想返台投案，預計晚間9時許會從上海虹橋機場搭機返抵松山機場，獲報後隨即通知衛生單位到場協助。

警方指出，張男入境抵達松山機場時，經疾管署機場檢疫人員依中央流行疫情指揮中心訂定檢疫規則，對其量測體溫並開立居家檢疫通知書。台北地檢署考量張男自大陸返台，為檢疫對象，雖無發燒、咳嗽等症狀，仍要求張男留在航警隊部，採用視訊方式偵訊確認人別身分，訊後由航警直接將張男送往台北看守所發監執行。

報道稱，張男並未說明歸案理由，但他被問到是否與新冠肺炎有關時表示，大陸確實疫情嚴重、人心惶惶，他多深居簡出，甚少外出。

（中央社／自由時報）