【新冠肺炎】台男赴日旅遊遭感染　行經環球影城　同團3人有症狀

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，昨天（28日），台灣中央流行疫情指揮中心公佈，一名曾在日本旅遊的30多歲男子確診感染。台指揮中心研判，他應是在日本期間遭感染。 台指揮中心今天（29日）表示，衛生單位進一步調查這名男子日本旅遊期間（2月17日至22日）行程；目前已掌握個案之同團旅客、同住友人及職場接觸者共67人，其中3人有症狀已住院隔離採檢。據台媒報道，這3人是確診男子同一旅遊團團友。

台中央流行疫情指揮中心表示，這名男子2月17日於富山縣高山，18日於岐阜縣，19日於富山縣並搭乘JR雷鳥特急號（金澤至大阪），20日於大阪環球影城，21日及22日於大阪市區。目前已掌握個案之同團旅客、同住友人及職場接觸者共67人，其中3人有症狀已住院隔離採檢，其餘將進行14天居家隔離並陸續安排採檢。

指揮中心指揮官陳時中表示，這名確診者日本旅遊相關的疫調已經進行中，有些症狀在做採檢，其餘的檢驗中。目前案例擴散的並不用太擔憂。

台中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對確診者日本旅遊相關的疫調已經進行中。（資料圖片）

據悉，這名男子回到台灣後，於25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，目前由衛生單位安排收治負壓隔離病房治療；依個案活動史研判，於日本感染的可能性較高，為境外移入個案。

大阪環球影城暫時關閉

實際上，在日本，隨着愈多地方出現確診個案，一些設施營業及開放情況亦有改動。東京晴空塔29日宣布3月1日至15日暫時停業，擬在16日重開，待晴空塔網站過些時候的公布的消息為準。

東京迪士尼樂園將關閉兩週。（網絡圖片）

而東方樂園公司2月28日宣布，東京迪士尼樂園和迪士尼海洋2月29日至3月15日期間關閉。公司計劃3月16日重開樂園，不過將與相關機構緊密聯絡再作公布。

位於日本大阪市的市立美術館、市立科學館、市立東洋陶磁美術館、大阪歷史博物館和市立自然史博物館，將從2月29日起到3月16日臨時休館。大阪環球影城2月28日亦宣布2月29日至3月15日關閉，防範新型冠狀病毒肺炎疫情擴散。

（ETtoday新聞雲/TVBS新聞網）