【新冠肺炎】台灣爆發醫院群聚病例　患者發病前住院致4人亦染病

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，其中在台灣最新已有39宗確診病例，其中第34宗確診病例是一名女患者，平時較少外出，近期亦無外地旅遊史，但數日前曾因低血糖要留醫，結果曾經與其在急診、病房接觸的4人，事後都對病毒檢測呈陽性反應。 衛福部部長陳時中指，現時不能排除是院內感染，但強調目前沒有「封院」的可能性。

中央流行疫情指揮中心在周六（29日）公布台灣當天新增5宗確定病例，其中4宗為此前第34宗確診病例在北部某醫院的接觸者，分別為1名清潔人員及3名護理人員。第35宗確診病例曾於醫院急診工作時曾接觸第34宗確診例，其餘3人亦是第34宗確診病例在病房時的護理人員。該4人陸續於2月18至25日間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，在第34宗確診病例後被列為接觸者採檢，最終於周六確診，屬於群聚事件。

陳時中指初步調查研判是院外感染，患者進入醫院後再傳染給其他人。（中央社）

因應此事，中央流行疫情指揮中心已要求醫院關閉第34宗確診病例住過的病房，並進行環境清潔消毒，另針對相關工作人員、病患及陪病者等風險對象進行調查、隔離及擴大採檢。

陳時中指，目前該醫院的近百個環境採檢都是陰性，封院、封城不敢說一定不會，但短時間內沒有這種可能性。陳時中又稱，到底是患者傳染給護理人員及清潔人員，還是被傳染，是目前防疫人員的釐清重點，但初步調查研判是院外感染，進入醫院後再傳染給其他人。

台北車站大廳以往經常有民眾席地而坐或舉辦活動。（中央社）

另一方面，由於疫情升溫，台鐵局宣布即日起至4月30日，台北車站大廳禁止民眾席地而坐及群聚，同時停止租借舉辦活動。

（綜合報道）