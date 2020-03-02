【新冠肺炎】不學港府派錢救市　台閣揆倡「台灣模式」推振興券

隨着新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情逐漸升温，台行政院長蘇貞昌周一（2日）上午視察中央流行疫情指揮中心。 日前有新聞指出，為降低疫情對於台灣內需產業的影響，行政院將推出振興券，預計將以「消費折抵」的方向來進行，據台媒《聯合報》報道指出，振興券的面額將大過於夜市抵用券的新台幣200元。 針對傳媒詢問振興券的發放事宜及其面額，蘇貞昌表示，這次政府不但要防疫、紓困，還要振興產業，政府也記起沙士（SARS）經驗，並推出諸多新方式紓困、振興產業，像是過去曾經運行過的夜市抵用券等，藉由刺激消費讓民眾有感。

蘇貞昌在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的接待之下，步入中央流行疫情指揮中心。（譚英瑛攝）

至於蘇貞昌內閣是否有意效法香港政府近期的派錢政策刺激經濟，蘇貞昌則表示，台灣有台灣的情況，台灣的作法常被其他國家的人民要求其政府應學習台灣經驗、台灣模式，因此他將斟酌台灣內部情況做最佳處理。

由於台灣第34名新冠肺炎確診病患是一位「非法移工」（註：移工即外勞），讓台灣的移工管理制度成為近日社會熱議話題。對此，蘇貞昌表示，當前是防疫疫情緊急的時候，眾人都在忙於防疫，移民署、警察甚至是醫院都非常重視移工健康，但絕對不是在這個忙於防疫的時間，又去進行其他工作，目前並沒有要更動移工政策。

由於疫情延燒，近日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也對外表示，希望民意代表們能減少與選民接觸，此舉也已經得到朝野各陣營民意代表的響應。（譚英瑛攝）

蘇貞昌又說，基於移工對台灣的經濟發展或人民照顧上有諸多貢獻，台灣也會照顧在台灣為台灣努力奉獻的移工，也希望移工不要變成非法，畢竟非法就等同無法受到照顧，這樣對移工本身也不好，而政府將努力往這方面處理，希望移工朋友對台灣有信心。

日前台灣政府已將中央流行疫情指揮中心從二級提升至一級。針對傳媒詢問政府是否將隨疫情升高而更改呼籲戴口罩的時機，蘇貞昌表示，依專家會議結論，健康的人無需戴口罩，但隨着疫情變化，戴不戴口罩應隨個人具體狀況而定，有需要者還是要戴上口罩，建議身體不健康者就應好好待在家，不要在外遊蕩。