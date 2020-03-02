【新冠肺炎】民進黨立委將提修改健保法：提高旅居海外台人保費

新冠病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情延燒，讓陸籍人士、海外台人是否享有台灣健康保險資源的議題，再度浮上台面。 民進黨立委林俊憲於周一（2日）表示，基於健保資源不能被濫用，他將提案修改《全民健康保險法》，針對一年未在台灣待上183天、又無法提出收入證明且沒有繳税記錄者，新增健保被保險人的第7類，形同提高旅居海外者的健保費門檻。

圖為台灣全民健康保險卡樣本。（網上圖片）

林俊憲認為，目前台灣健保將納保者分為6類，無法被歸於前五類者即為第六類，而且該類者基本上多繳納最低的健保税率，像是藝人黃安多強調自己年收入有新台幣幾千萬元，每月卻只要繳納最低的健保費新台幣749元（約合190港元），「這並不合理」，因此他打算提案修法，讓月平均收入18萬元以上者，又無台灣居住的事實者，不予補助健保，此類人士的健保費將從新台幣749元提高至新台幣12000元（約合3000港元）；該案目前正在連署中。

林俊憲先前於2月27日在Facebook發文指出，由於湖北血友病童用藥的風波，某種程度也引發眾人關注海外台人投保健保的問題，而有部份人長期在海外工作生活，卻在每年返台時只補繳少量健保費，就可以享受台灣高品質的醫療服務，認為此舉對台人並不公平，「健保的漏洞，是時候該補上了」。

民進黨立委林俊憲表示，基於健保資源不能被濫用，他將提案修改《全民健康保險法》。（資料圖片）

林俊憲表示，假使未來健保有所謂的「第七類」者，以黃安為例，他月收入至少18萬新台幣，再加上沒有在台灣居住的事實，政府將不補助其健保費，故他每月需繳納的健保費將從749元提高至最高新台幣12,000元。林俊憲強調，「目前健保的漏洞與健保的財務狀況，都不能允許有心人濫用，有漏洞就應該修改或將漏洞補上。」

除了林俊憲之外，民進黨立委蘇治芬也曾於2月24日拋出健保法修法，指出她有意停止旅居海外者「出國停保、回國（只需負三個月健保費即可）復保」的現行規定，並希望藉重新計算長期滯留海外者（台商、華僑）的保費，甚至創立新的健保適用類別，讓健保制度「可以更加公平」。