新冠肺炎肆虐　台軍今年漢光演習延期至下半年

由於新冠病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，原本要在三月底、四月初開始舉行的年度漢光36號演習，已經確定延後。台灣國防部發言人史順文表示，目前整個演習，包含室內的計算機兵棋推演部份，都將延後到今年下半年，至於精確的時間為何？目前台軍方尚未有時間表。

此外，每年三月開春，也是台灣海軍敦睦艦隊出訪巡航訓練的季節，今年的海軍敦睦艦隊是否依照以往慣例，在三月出發往太平洋台灣友邦訪問？目前也在未定之數。台軍方僅表示，如果停靠口岸疫情嚴重，則會改變行程，但是每年敦睦艦隊，都在出訪之前，於台灣南北處港口進行艦艇開放展示，供一般民眾參觀，考慮到疫情的嚴峻性，以及海軍艦艇的密閉性等環境問題，停泊台灣港口供民眾參觀艦艇的活動，也可能有變量。

台軍今年年度漢光36號演習，因為新冠病毒肺炎疫情嚴峻，預定將延至下半年舉辦，確切時程不便，是台軍史上頭一次。（陳宗逸／多維新聞）

比較值得注目的，是有關漢光演習實兵操演部份。由於往年實兵操演都選在夏季，在台軍各自軍種演習訓練後，才在漢光演習實兵操演中，進行所有驗證與訓練。計算機兵棋推演部份延至今年下半年，但是由於兵棋推演結果，會關係到漢光演習的操演內容，兵棋推演延至下半年，則實兵操演的時程將會受到某些影響，特別是台軍三軍部隊會根據兵棋操演的結果來調整演訓想定和戰術改變，故此變量依舊存在。

目前台灣被美國疾病管制中心（CDC）列為「已經爆發小區感染」的國家名單中，雖經台灣外交系統方面不斷抗議，但是美國並未解除台灣的名單，而每年漢光演習計算機兵推，都有美軍現役、退役高階將領率團參訪，此次是否因為台灣疫情而取消，也是外界關注焦點。不過，目前台灣國防部並不願意證實以及確認此事。由於美方率團來台參演，一向都是高度機密事件，台灣軍方一向不承認也不否認。