【新冠肺炎】假消息目眩神迷　台網民與鎖國愚民何異

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，在台灣，卻持續因口罩供應問題掀起輿論波浪。回首清末民初的中國、幕府末期的日本皆曾經歷西方船堅炮利、新穎發明洗禮的時期，那時的中國與日本都在鎖國之際，西方列強東渡叩關，眾多當時人們視為「妖術」的西方「玩意兒」始傳進中日。

其中的西方產品——照相機亦傳入中日，照相機可寫實地將想記錄的影像保存下來，於景、於人都遠超過繪畫的「真實」，當時甚而出現照相機會將人的靈魂吸納其中，使人呈現昏痴呆迷、無神狀態之謠言，照相機被視為西方「妖術」的媒介，令時人望照相機而紛紛走避。後隨着時代演進，照相機是吸取人類靈魂的「妖術」謠言不攻自破，這類謠言亦可視為該時代氛圍下的「假新聞」。

台灣觀光熱區的台灣獨立旗幟。（資料圖片）

時至今日，人們的心理、才智可能並未高出19世紀的鎖國之民多少，比起照相機這種「妖術」，取而代之的是用意識形態、無謂的亡國恐懼、對事物的不瞭解等，操弄着人們情緒，以獲政治利益。

台灣的口罩之亂，起於行政院長蘇貞昌的錯誤決策，蘇貞昌錯判台灣的口罩存量，又未弄清楚台灣的口罩日生產量究竟最高產能可到多少，發現產能不夠後，緊急開設生產線，並找媒體拍攝，以替蘇貞昌搏個美名。後又經由親民進黨的媒體及綠營網絡側翼的「美化包裝」，讓台灣中央流行疾病指揮中心的指揮官陳時中成為「防疫神人」，給蔡英文及蘇貞昌做了個大面子，蔡、蘇二人成為大贏家。

蘇貞昌2月14日視察口罩機具工廠。（洪嘉徽攝）

蘇貞昌施政不利，所致的口罩之亂本就是可受公評的事情，蘇貞昌的錯誤決策造成現在人人要排隊買口罩也是不爭的事實。除了親綠傳媒美化、不斷說口罩實名制很棒之外，民進黨側翼透過他們豢養的網絡公共知識分子、親綠繪畫圖文粉絲專頁以及純政治性宣傳的綠營外宣，散播假消息，鼓動被稱作「覺醒青年」（覺青）的民進黨支持者，到處「出征」反對或批判民進黨政府口罩政策的論者，對其口誅筆伐，進而為其貼上「舔共」、「舔國民黨」等與防疫、口罩八竿子打不着關係的標籤。這種毫無獨立思考跟資訊判別能力可言的人，其人、其行為與清末民初未見過西方科技的鎖國之民又有何異？

綠營側翼帶風向，加上覺青猶如綿羊般的容易帶風向與受風向所帶，綠營側翼就好比牧羊人，叫羊兒往哪兒去便往哪兒走，政治操作絲毫無利於公共議題的理性討論，而這群覺青根本就不想討論，亦不想多花時間判別資訊，習慣於被餵食資訊的他們只想破壞式的宣泄情緒，尤其是選舉過後，要被「獵巫」、「打稻草人」的「共同敵人」從缺，於是反民進黨口罩政策的人就成為了那個該被攻伐的巫者，覺青們仍在台灣選戰的情境中。

老子有云：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽。」台灣覺青們面對令人目眩神迷的假消息、假新聞，做的不是「是以聖人為腹不為目，故去彼取此」，而是神往心向，囫圇吞棗的吸收假訊息，甘願受政治權謀操弄，成了上位者規避監督的底氣跟籌碼，覺青們與清末民初被當權者用來逃避西化革新的愚民何異？