【新冠肺炎．觀察】「台日友好」下的日本疫情「平穩」

根據日本厚生勞動省公布新冠肺炎的最新疫情，截至當地時間3月4日為止，日本境內確診病例已經達到1010宗，其中包括鑽石公主號郵輪號確診的706人、上船檢疫人員9人及赴武漢專機返日的14人，換言之，全日本境內僅有281例確診。

不過，日本首相安倍晉三卻依「個人判斷」，決定推動修法以利在必要時得以發布「緊急事態宣言」；美國總統特朗普（Donald Trump）也表示正在考慮要不要將日本列入旅行限制（Warning）國家；印度則在3月3日開結凍結日本、意大利及伊朗國籍人士申請入境許可。

由於疫情統計公布的確診病例數與政治人物的動作無法緊扣，日本境內的新冠肺炎疫情是否如官方公布般「平穩」，背後恐怕有相當多「玄機」。

日本官方公布的新冠肺炎疫情，恐怕嚴重失真，圖為東京街頭的路人即景。（AP）

影響所及，近日台灣內部要求蔡英文政府將對日本的旅遊警示等級由目前的第二級，提升到第三級「避免前往」警示呼聲漸高。不過，相較於對大陸、香港、澳門、韓國、意大利及伊朗等「疫區」提升為第三級旅遊警示的「明快」，台灣中央流行疫情指揮中心對於源於民間的「呼籲」則顯得慎重，指揮官陳時中甚至還拿出圖表，說明日本的疫情成長曲線「沒有往上翹」，藉以說明日本的新冠肺炎疫情散布情形類似台灣，台灣外交部也使出「拖」字訣，表示會視日本疫情狀況「滾動檢討」。

台灣流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（左）說明其他國家目前疫情變化。指出日本的疫情成長曲線「沒有往上翹」。（中央社）

探討台灣民間何以要求將日本的旅遊警示提升為第三級，主要原因有二，一是台灣已有赴日本關西地區旅遊（富山縣、岐阜縣及大阪府）返台，不適就醫確診新冠肺炎病例；二是日本向來是台灣人最喜前往旅遊國家，3、4月的櫻花季更是台人赴日本旅遊的旺季，第二級與第三級旅遊警示的差別不只在防疫，更影響荷包。

安倍晉三推動修法，以利在新冠肺炎疫情不利可發佈「緊急事態宣言」。（Reuters）

從台灣赴日本旅遊返台卻被檢出新冠肺炎確診病例的「旅遊史」來看，就能合理懷疑日本政府公布的疫情「高度不可信」。

根據日本最新的新冠肺炎確診「疫情地圖」，這名赴日旅遊確診的台籍旅客在日本期間曾停留的富山縣、岐阜縣及大阪府，富山縣目前仍是零確診病例的「淨土」，岐阜縣僅有2例，大阪府僅有4例，三地合計人口數逾960萬人，台籍旅客卻能在短期旅遊中感染新冠肺炎，若不是「太幸運」，就是「疫情」高度不透明與失真。

其次，因為日本、韓國新冠肺炎疫情嚴峻，許多原訂前往日、韓賞櫻的台灣旅客都選擇取消行程，但日本團卻爆發出許多糾紛，主要就是因為韓國為三級旅遊警示，依規定航空公司必須全額退機票費用且不能收取手續費，日本仍停留在二級旅遊警示，旅客若決定取消行程，航空公司可不問理由直接扣除機票費用，又不必出具收據給旅行社，對消費者來說，等同平日辛苦工作所得無端消失，自然引發糾紛。

3月4日台北松山機場許多來往大陸與日本的航班都受到疫情影響取消。（中央社）

雖然旅遊警示的分級影響消費者的荷包甚劇，但這波旅遊警示調整因為疫情而起，還是得迴歸到「防疫」角度來談。

根據台灣觀光局統計，2019年台灣人出境人數達1,710萬人次以上，前往日本旅遊人數逾491萬人次，赴大陸人數（不含港、澳地區）則為404萬人次；入境台灣旅客達1,186萬人次，大陸旅客271萬人次，日本籍旅客則為216萬人次。

就兩地年度往來的「人流」數量統計來說，2019年台日互訪人數707萬人次還較兩岸之間的675萬人次還多，也就是說，台、日民間互動緊密程度其實比起兩岸不遑多讓，況且，就台灣已公布的42例新冠肺炎確診病例「感染源」來看，「不明感染源」引發的「小區傳播」、「院內群聚」顯然已經成為下一波重點了。

以此而言，早在一月底、二月初就被列為「疫區」的大陸、香港及澳門反而可以因此獲得「清白」。

雖說「台日友好」，但在「檢疫從嚴」的標準下，且日本官方公布的新冠肺炎疫情明顯失真情況下，「不明感染源」來自日本、韓國的機率其實遠高於大陸及港澳地區，蔡英文政府以失真的數據說明日本的新冠肺炎疫情「沒有往上翹」，不只是拿台灣的醫療體系及人民安危「賭一把」，許多台灣人的血汗錢更成為民進黨政府對日關係的「政治獻金」。