【新冠肺炎】大馬砂州二度限制台人入境　台外交部：因大陸施壓

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，而馬來西亞砂拉越州政策再一次出現轉彎，砂州政府原已將台灣排除在限制入境地區之外，後於3月4日突然宣布，再度將台灣列入限制。 台灣外交部於周三（4日）晚間表示，由於中國大陸強力施壓，馬來西亞砂拉越州突然再度修改規定，禁止過去14日內曾赴台灣、中國大陸（含香港和澳門）、韓國、意大利及伊朗之外籍人士入境，外交部對此表達強烈遺憾。

台外交部發言人歐江安於今天（5日）的例行記者會上表示，看到砂州政府的決定，外交部感到很遺憾，3月4日中國大陸施壓，砂州政府馬上就更改決定，台外交部長吳釗燮對砂州政府更改決定亦表達遺憾。

台外交部發言人歐江安表示，對馬國砂州政府屈服於中國大陸壓力的決定，感到相當遺憾。 （屈彥辰攝）

歐江安說，防疫的時候很遺憾看到中國大陸政府沒有專心在防疫工作，反而在國際上搞政治鬥爭，干預台灣參加國際活動。她指疫情因為陸方的措施在全球擴散，沙特阿拉伯暫緩核發台灣各類簽證的例子已經是一個證明，正因為台灣跟中國大陸很鄰近、往來密切，所以受到波及。

歐江安強調，台灣位處全球防疫第一線，台灣有需要拿到第一手疫情資訊，台灣防疫成功，有很寶貴的經驗可以跟世界分享，不只是台灣需要世衛（WHO），WHO更需要台灣的參與，讓防疫是沒有漏洞的，台灣即使發生肺炎疫情，仍能取得有效的資訊，台灣在防疫本身特別的吃力，台灣人民應該很驕傲，可以看到台灣防疫的成效。 她又痛批中國大陸沒有專注在防疫工作，這段時間還是不斷的軍事、政治干擾台灣，及散播不實消息。