國台辦「九二共識」回應江啟臣勝選　國民黨首度未收到習近平賀電

國民黨主席補選結果7日（上周六）晚上出爐，立委江啟臣當選新任主席。 國台辦發言人朱鳳蓮7日回應江啟臣勝選時提及「九二共識」及反對「台獨」，又表示希望國民黨在江啟臣帶領下，珍惜和維護兩黨既有政治基礎。 按照往例，中國共產黨中央委員會總書記習近平會向新任國民黨主席致賀電，不過台媒《聯合報》的報道則指出，午夜後國民黨仍未收到習近平的賀電，這次國民黨恐怕不會收到賀電，將會是國民黨自主席選舉以來首度沒有收到中共領導人的賀電。

國台辦發言人朱鳳蓮7日回應江啟臣勝選時指提及「九二共識」及反對「台獨」，又表示希望國民黨在江啟臣帶領下，珍惜和維護兩黨既有政治基礎。（中央社）

朱鳳蓮表示，多年來，中國共產黨和中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，鞏固互信、良性互動，積極推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞利益福祉。當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，希望中國國民黨在江啟臣主席帶領下，珍惜和維護兩黨既有政治基礎，發揮兩岸溝通橋樑紐帶作用，為維護台海和平穩定和同胞利益福祉而努力。

台媒《聯合報》報道指，江啟臣過去曾針對國民黨的兩岸論述，表示「九二共識」確實有點「舊了」，年輕朋友未必認同，並主張中華民國才是兩岸的定海神針。不過江啟臣這番言論，不僅導致其未收到習近平賀電，中共反而以國台辦發言取而代之，希望兩黨再在堅持「九二共識」及「反對台獨」的共同政治基礎上，積極推動兩岸關係和平發展。

報道又指，據了解，過去在國民黨主席選舉前一周，中共就會開始草擬賀電內容，但這次國民黨並未收到中共對於擬定賀電內容的任何回應，甚至到了選舉當晚也未收到習近平的賀電。

報道引述國民黨黨內人士指，過去都是黨主席當選，賀電就馬上來了，只有2017年吳敦義晚上9點開票完畢，當晚11點才收到賀電，算是比較遲的特例，但這次完全沒收到草擬賀電的任何消息，更別說是收到賀電，這是第一次發生。

國民黨主席補選結果7日晚間出爐，由青壯世代立委江啟臣（右）當選。(中央社)

江啟臣：未來將加強深耕地方

台媒中央社報道指，江啟臣7日當選後表示，他身為立委接任黨主席，就是黨內造化的開始，改革重要的是做事不是人事，改革分的是工作不是位子，他將在最短的時間，將黨務人事就定位。江啟臣又指出，未來將加強深耕地方，與地方縣市首長、縣市議會並肩作戰，由下而上落實改革，他將推動國民黨組織改革，從輕地方重中央的倒梯形，轉變成重地方輕中央的金字塔型，加強地方布局，讓國民黨接地氣，回應基層的期待。

(綜合報道）