未收到習近平賀電　國民黨新任主席江啟臣：我當選給陸方新的想像

國民黨主席補選結果昨日（7日）晚上出爐，立委江啟臣當選新任主席。按照往例，中共總書記習近平會向新任國民黨主席致賀電，但據台媒報道，直到今日（8日）下午，江啟臣仍未收到中共的賀電，這是國民黨自舉行主席選舉以來，首度沒有收到中共領導人的賀電。 對此，江啟臣今日回應稱，這都不會影響他推動改革的腳步，也或許說明他的當選，給了陸方一個新的想像。

對於仍未收到中共的賀電，江啟臣回應稱，這都不會影響他推動改革的腳步，也或許說明他的當選，給了陸方一個新的想像。（洪嘉徽攝）

中央社報道指，對於國民黨仍未收到習近平的賀電，國民黨中央委員會文化傳播委員會主委王育敏今天表示，一切尊重對方，若有賀電會發布新聞稿。

江啟臣今日下午發表聲明表示，尊重中共當局的考量，而是否給予賀電，都不會影響他推動改革的腳步。這或許說明了他的當選，不僅給台灣社會一個新的想像，也給陸方一個新的想像。改革千頭萬緒，現在最重要的工作是好好做事，而不是對於是否收到祝賀進行政治想像。

報道又指，針對中共未發賀電，熟悉兩岸事務的國民黨內人士判斷，這可能與江啟臣曾說過要修正或放棄「九二共識」有關，因此中共還在觀察江啟臣的態度；而中共此舉，也可能加強江啟臣調整「九二共識」的想法，畢竟江在這次選舉的得票率的是高的，可以解釋成黨員是認同江啟臣的論述。

習近平以「習五點」來說明對台政策主張，專家指「習五點」是對「九二共識」、「一中各表」的緊縮。（路透社）

專家：意味北京也會攻擊國民黨

兩岸政策協會研究員張宇韶也表示，江啟臣在初選時的兩岸論述，比起過去的黨主席吳敦義、洪秀柱，往調整、論述改革的方向走，習近平於2019年1月發表的「習五點」是對「九二共識」、「一中各表」的緊縮，因此中共沒發賀電給江啟臣，這意味北京對台政策不是只有攻擊民進黨，對於國民黨也進行無差異的攻擊。

張宇韶解釋，現在可以看出「一中趨強、各表漸弱」的態勢，中共已將「九二共識」論述為一中原則下的「九二共識」，因此即便吳敦義當初擔任主席時，只是重申前主席馬英九時代的兩岸論述，賀電規格就成了史上最低，更何況江啟臣的兩岸論述，沒有打算回到馬英九時期的「九二共識」。