【新冠肺炎】研發快篩試劑　台灣中研院被綠委籲更名「去中國化」

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。台灣中央研究院3月8日表示，該院已成功合成能辨識新型冠狀病毒的單株抗體群，未來將與數家廠商談合作量產，將可比照流感快篩，在15至20分鐘內完成篩檢，能大幅提高採檢量能。 但民進黨立委范雲於3月9日指出，中央研究院的外文名「Academia Sinica」具「中國科學院」的含義，故希望中研院能就更名展開院內民主討論，讓全世界知道該院的科學研究是來自於台灣，而非中國大陸。

台灣立法院教育及文化委員會於3月9日邀請中研院院長廖俊智報告該院業務概況。范雲質詢指出，中央研究院外文名「Academia Sinica」，「Academia」具有學院之意，「Sinica」在拉丁文中卻是指「中國」， 過去她曾代表中研院參加國際學術活動，會上卻遇到非常多國際學者詢問她，既然是來自於台灣的學者，那中研院的名稱為何不是「Academia Taiwanica」？

民進黨立委范雲呼籲台灣中研院更改外文名稱。（范雲提供）

范雲認為，像是台灣有原生特有、美麗的柑橘、蛾、蝶都以Taiwanica（台灣）命名，或如台灣黑熊是以Formosanus（福爾摩沙）命名，而上述命名原則均為彰顯台灣之美的命名方式，並藉此呼籲中研院未來能有一個更本土化的外文名。

范雲說，即便中研院自1928年在中國大陸創立之際就將其外文名設定為「Academia Sinica」，但從1928年到今日將近百年，基於該院很多研究領域都已「本土化」，再加上中研院Facebook發文也多半強調研究成果是來自於台灣，如果「名稱就對的話」，就不用強調是來自台灣研究，故呼籲中研院應針對更改外文名的利弊開啟院內民主討論。

針對范雲的中研院更名提議，廖俊智則說，展開院內討論可以，不過由於中研院的對外名稱「涉及到國家定位問題」，而國家政策不是中研院單方面改變，因此涉及到更名恐要與政府政策作配合。