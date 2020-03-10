【新冠肺炎】第二批滯留湖北台人包機：470人今晚分乘兩包機回台

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，大量台灣民眾滯留在湖北。據台媒《聯合報》今日（10日）報道，關於接載滯留湖北台灣民眾的第2批包機，經過二岸協商，預定今日晚上由華航、東航共載送470人返台，當中包括台灣先前提出的121人極需返台名單。

第一批滯留武漢台灣民眾搭機返台的情況。（中新社）

報道指，根據相關人士指出，華航會先在台灣搭載2批檢疫人員飛到武漢，預計今天下午5時從武漢起飛，載送235名台灣民眾返台，預計晚上8時30分飛抵桃園機場；接著是晚上8時再由東航執飛，載送235名台胞回台，預計明天（11日）凌晨零時30分飛抵桃園機場。

回台的470名滯留湖北台灣民眾中，包括台灣先前提出的121人極需返台名單，以及老弱婦孺和要回台上學的學童，這些人散布在湖北武漢市與周邊共八個地級市，將會在今天下午1時到武漢機場集合。

接回滯留湖北台灣民眾第二批包機預定10日執行，由華航及東方航空各執飛一航班。圖為2月3日午夜第一批接回武漢台商的包機抵達桃園機場。（中央社）

報道又指，預定由華航、東航2班執飛的班機抵達桃園機場後，通過檢疫篩檢過程後，再由防疫指揮中心派遣旅遊巴，接載返台的台灣民眾到檢疫所，進行14天隔離檢疫。

2月3日，由東航執飛的首批包機搭載247名滯留武漢台灣民眾順利降落桃園機場。其後，247人中有一人確診感染新型冠狀病毒。

(《聯合報》)