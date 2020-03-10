【新冠肺炎】台外交部：「武漢肺炎」是客觀陳述

世界衛生組織（WHO）在2月11日宣布，新型冠狀病毒正式命名為「COVID-19」，中國大陸方面反對媒體以「武漢肺炎」等稱呼新型冠狀病毒，指這是歧視。 台灣政府部門亦多次以「武漢肺炎」稱呼此次肺炎。台灣外交部10日對此表示，習慣上會用病毒的發源地稱呼，過去也有些流感疾病是以其他國家為名，這並沒有貶伐的意思，就是客觀上的形容。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）多次在公開場合，多次稱呼COVID-19是「武漢病毒」（Wuhan virus）或「武漢肺炎」（Wuhan coronavirus）。對此，中國外交部發言人趙立堅的強硬抨擊，有些媒體在沒有證據情況下稱新型冠狀病毒是「中國病毒」，這是別有用心，強調病毒是否起源於中國，目前仍無定論。

台外交部當地時間3月10日舉行例行記者會，現場媒體問及台灣媒體也時常慣用「武漢肺炎」稱呼COVID-19，台外交部對蓬佩奧的說法有何評論？台外交部發言人歐江安對此表示，相信美國有他們的評估、國家利益跟人民慣用方式來做形容跟稱呼，對於美國國務卿的形容不適合由台灣外交部做評論，充分相信美方會根據美方的國家利益跟相關情形來做評估。

歐江安又表示，台灣是交叉使用武漢肺炎跟新型冠狀病毒，不需要過度解讀美方的用詞，當然武漢肺炎病毒的發源地在哪兒，大家也都很清楚，不必推諉責任，其他的國際組織也不用刻意美化，全世界人民都自有公評，病毒是從哪裏來的，習慣上會用病毒的發源地稱呼，過去也有些流感疾病是以其他國家為名，這並沒有貶伐的意思，就是客觀上的形容。

歐江安進一步說，也看到其他國家的疫情報告，企圖移轉病毒並非從武漢而來，栽贓其他國家，像美國、日本甚至是台灣，這樣不實的報告眾人心裏自有公評，目前防疫最好的方式是真誠的面對，公開、分享疫情的相關信息，讓疫情情資自由分享，所以言論自由、公開與其他國家分享情資，對於防疫會起關鍵性的作用。