【新冠肺炎】病毒是生化武器？　台灣國防部長嚴德發：都有可能

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，其中在台灣，國防部長嚴德發被立委問到有美國學者分析稱病毒是人為製造，是否可能來源是生化武器時，他回應稱包含美國所發布的訊息在內，「這些都有可能」。 嚴德發強調，台軍料敵從寬、抗敵從嚴，已做最壞打算，相關單位會已經針對疫情是生化戰的可能性進行研究與分析。

此外，嚴德發亦表明防疫視同作戰，現在最重要的是台軍戰力維繫與國家安全維護，台軍已完成應變規劃，包含超前部署、異地辦公、分居、分食、分倉、分流都完成應變規劃，確保疫情不進入營區，也確保所有戰備與指管機構都正常運作。

台軍有針對今次疫情完成應變規劃，確保疫情不進入營區，也確保所有戰備與指管機構都正常運作。（軍聞社）

嚴德發舉例稱，國防部的三幢大樓都是獨立分開，他與參謀總長會在不同的大樓辦公，異地辦公做法從國防部到連兵旅級等戰術指導單位，全都完成相關規劃；海軍與各營區也要求分倉、分流，讓建置最小化，把損害控制住，對疫情做最壞打算，平常操課也完成相關防疫措施。

台軍兩名上將一度要隔離

嚴德發又提到，台軍自農曆新年年假結束後，就開始針對官兵本人或有親人去大陸及港澳地區旅遊者，要求14天的居家隔離，最高峰時期有2000多人要自主隔離者，目前還有400多人成在隔離，但未影響戰備狀況，國防部一直都有管控。被要求自主隔離的台軍中，層級最高是兩位分別因為經濟交流與軍事任務前往外地的上將，因為返台時過境有疫情的國家或地區，為求慎重才隔離。

值得一提是，大陸的外交部發言人耿爽曾在日前回應有西方傳媒報道稱新型冠狀病毒可能來自中國「生物戰計劃」，是一間實驗室洩漏的「生化武器」。耿爽隨即駁斥指中國人民正在全力抗擊新冠肺炎疫情，不僅在對自己負責，也在為維護世界公共衛生安全盡責，在這個時候，個別人和媒體卻發表這種聳人聽聞的言論，不是居心不良，就是荒謬無知。

此外，大陸國家主席習近平在2月14日的深改委第十二次會議上，則有提出「把生物安全納入國家安全體系，系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設，全面提高國家生物安全治理能力」， 是自疫情爆發以來，習近平首次在公開講話中提到「生物安全」，且將之與中國國家安全聯繫在一起。及至習近平在本月初到解放軍軍事醫學科學院、清華大學醫學院考察調研並主持召開座談會時，亦再次提到「要把生物安全作為國家總體安全的重要組成部分」。

（綜合報道）