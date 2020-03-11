【新冠肺炎】延宕36天　第二批361位滯留湖北台人終抵台

延宕36天的第二批滯留湖北台人包機3月10日深夜陸續抵台，此次由台灣華航與大陸東航共同執飛，共搭載361名台人。飛機落地後，乘客通過檢疫，被安排前往檢疫所隔離14天。 不過，過程也並非完全一帆風順，其中，搭乘華航的台人有11人未報到、18人不願配合檢疫，還有人發燒被請下飛機，最終華航只搭載169位台人返台。

第二批滯留湖北台人包機終抵台，由兩岸航空公司共同執飛，共載回361位台人。圖為華航專機進入機棚進行檢疫。（中央社）

經過漫長的一個多月協調，兩岸於3月10日啟動第二批武漢包機，由台灣華航、大陸東航各派出一架專機將台人載回台灣。

台灣華航於當地時間3月10日下午1時許起飛前往武漢，原訂下午5時起飛返台，但名單內有11人未報到，又有18人因不願配合檢疫而未搭機，直到8時25分才從武漢天河機場後推，但隨後又有2名台人發燒不適，其中一人及其同行的丈夫及小孩一起下機，沒搭上專機。最終登機的台人為169人。

華航專機起飛狀況一波三折，當天晚間9時46分才起飛，於晚間11時37分抵台。第二架搭載192位台人的大陸東航專機也因而推後行程，最終在3月11日凌晨4時許抵台。

192名滯留武漢的台人搭乘東方航空專機，於11日凌晨4時8分抵達桃園國際機場。（中央社）

361名台人在飛機修理機棚進行防疫檢查，有症狀者直接送醫隔離治療，無症狀者則會後送至指定場所安置，進行隔離檢疫14天。所有人分成多梯次搭乘遊覽車，送往不同的隔離所。

報道稱，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前和首架武漢包機返台時的整備狀況已大不相同，不但檢疫量能提高，檢疫所的整備數量也變多，有將近1500個位置可接納更多人，第二梯次接回的滯留大陸台人將分置在3個檢疫所，後續包機作業會量力而為。

第二批包機仍有小插曲，有台人未能即時趕到，也有台人不願意配合檢疫而被拒絕登機。圖為台人抵台後分批搭乘遊覽車前往隔離所，將進行14天隔離檢疫。（中央社）

另一方面，大陸新華社引述湖北省台辦負責人指出，延宕一個多月是台方一再阻擋拖延，陸方於2月底提出由兩岸航空公司以臨時航班方式共同運送，被台方拒絕，直到3月7日台方才鬆口答應陸方安排。

關於有台人未能登機，該負責人表示，直到3日10日下午人數一直在動態變化，原因主要有三，一是部分台人在最後確認時改變主意，有些人不希望回台強制隔離14天；二是有台人發燒、還有台人不願意做核酸檢測；三是有陸配未成年子女原本在台灣生活，因受台方限制無法返台，其母親只能留下來照護。

他指出，台灣個別政客此前不斷為台胞返鄉製造障礙，現在卻聲稱在台胞返鄉問題上用心盡力，這與實際情況大相徑庭。如果他們真的用心盡力，第二批就不會延宕一個多月，也應同意3月10日30餘位台人遞補包機空缺的合理要求，並儘早確認後續700多位台人返鄉時間。希望兩岸航空公司能夠在最短時間內再次安排共同運送，儘快協助滯留台胞全部順利返鄉。