輕型坦克市場正熱　台軍輕型坦克何在？

近期，由韓國軍工業巨擘韓華（Hanwha）集團，以及土耳其汽車大廠FNSS與印度尼西亞 PT Pindad集團合作開發的二款輕型主戰坦克，正在菲律賓進行最後階段的競爭，要奪取菲律賓陸軍的大筆訂單。除此之外，泰國陸軍也已經採購一批中國大陸研發自制的VT4輕型主戰坦克，作為下一代陸戰的主要頂尖武力。

輕型戰車從原本被重型主戰車邊緣化的角色，因為時代改變、科技進步、戰術演化等因素，重新來到軍火市場的主流地位，已經是不可逆的趨勢。連美軍已經棄置20餘年的XM8輕型主戰坦克（傘兵用），也將以「移動防護火力載具」（Mobile Protected Firepower, MPF）的面貌，重新改良問世。而已經訂購高達108輛70噸級M1A2C款高檔主戰坦克的台灣陸軍，未來要如何汰換依舊將近1,000輛的老舊坦克？這是一個困難的挑戰。

隨着解放軍15式輕型坦克（ZTQ-15）在2016年投產服役之後，全球主戰坦克的市場，就發生了相當巧妙的質變。由於傳統主戰坦克的價格太過高昂，且維修保養不易、歐美各國對於下一代主戰坦克的科技，是否繼續投資都興趣缺缺，主要原因還是因為21世紀初期的反恐戰役經驗驗證，對於城鎮戰、街道戰等密集環境的作戰，主戰坦克依舊是不可缺乏的武器，但是主戰坦克龐大的身軀、沉重的重量以及不夠靈活的行動力，在現代戰場的效能上，已經出現疲態。各國陸軍都需要一種更輕、更快、但是防護力等同主戰坦克、火力效率也不輸主戰坦克的一種輕型火力載具，因此之故，輕型戰車又再度回到世界軍火主流的枱面上。

中國大陸是最早開始投資輕型主戰坦克的國家，因為其國土幅員廣大、地形多變，加上有高原運輸作戰的需求，很早就違逆西方主要潮流，另闢蹊徑開發另一種主戰坦克產品線。將輕型坦克作為主戰坦克的輔助工具，也是前蘇聯陸軍的作戰思想之一，來自二戰時代的驅逐坦克。但是，如今在數字化科技加持、材料科學進步以及光電瞄準系統、連網能力的加強，輕型坦克已經不是以往「驅逐坦克」的單純任務指向，反而成為全方位、不輸給主戰坦克的另一種武器系統。

未來台灣大批老舊坦克所要面對的勁敵，恐怕並非99式這種高檔高價主戰坦克，而是靈活、高科技、高機動力且快速部署的15式輕型坦克。（資料照片）

現今，全球輕型坦克市場，主要分為履帶式和輪式輕坦克，履帶式由於科技含量較高、成本也貴，所以目前都在戰術驗證中。而輪式輕坦克，由美國陸軍史崔克（Stryker）8輪甲車的M1128MGS機動炮車為代表，在中東反恐作戰中，擔負了相當重的陸軍火力支持角色，遠較主戰坦克有效率。而日本陸上自衛隊開發的16式機動戰鬥車，也是同樣概念的產品，仿效美軍的實戰經驗所研發投產，時間與解放軍發配15式輕型坦克差不多，可見得大國陸軍的看法與戰術思想都非常相近。

台灣在1980年代，曾經慎重考慮過，將所有韓戰時代水平的主戰坦克，一起更換為美國正在為傘兵發展的XM-8輕型坦克，但是美軍的戰術與戰略不斷轉換，XM8在美軍提出「空陸戰」（Air Land Battle）等新式戰略下，漸漸成為昂貴與不成熟技術的犧牲品。在當時那個時代，XM8的造價堪比M1A2主戰坦克，昂貴且火力較差，而美國陸軍傘兵部隊，當時需要的是主戰坦克的火力與掩護，尤其1991年波灣戰爭的經驗，證明主戰坦克的必要性，故性能不上不下、價格昂貴又缺乏實戰經驗設計的XM8輕型坦克計劃，就此無疾而終。而原本把希望全部寄託在XM8的台灣陸軍，等於撲了個空，就此裝甲部隊就停留在韓戰與越戰的水平之間，至今依舊無法提升。

因應全新的戰略局勢，以及坦克戰術的改良優化，美軍體認到了履帶型火力支持載具的重要性，原本被棄置的XM8輕型坦克，將以更現代化的面貌面世，這會是台灣下一代採購坦克的標準嗎？（General Dynamics ）

如今，台灣陸軍縱使因為「信心因素」，高價購入量相當少的M1A2C主戰坦克，但是剩餘依舊在服役的1,000輛老舊主戰坦克，要如何汰舊換新？台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院）曾經和國防部軍備局戰整中心合作，號稱要「國車國造」，研發出台灣自制的所謂「黑熊戰車」，其底盤為雲豹8輪甲車，搭配上軍備局自制的契型炮塔，以及中科院的觀瞄系統，成為類似美軍史崔克炮車的一種輪式輕型戰車。但是，由於火炮技術、低膛壓炮身、制退系統的技術不到家，以及缺乏優良低裝藥炮彈技術，故此計劃已經空喊將近20年，依舊是空中樓閣。

如今，菲律賓陸軍在經歷了2017年慘烈的「馬拉維之戰」（Battle of Marawi）後，深知輕型主戰坦克的重要性，故其建立現代化陸軍的重要一步，就是採購最新科技的輕型坦克，而不着重在歐美各國的高檔主戰坦克。而如今擁有最新科技的輕型坦克，價格不見得低於各國的二手主戰坦克，菲律賓此種思考模式，其實是因為實戰經驗與教訓而得來。比較台灣，台灣只需要一種重量低於50噸、車身靈活、主炮威力不錯（還是以105公釐主炮為主，搭配先進械彈）的輕型坦克。而履帶型坦克遠較輪式輕坦克要適於台灣環境，台灣公路網雖然密集，利於輪型車行動，但是由於台灣的公路鋪設質量不佳，加上屬於高低起伏的荒溪型地形，履帶式輕型坦克，對台灣還是具備重要性的需求。

台灣上世紀七十年代曾生產六四式輕型坦克，但該型坦克八十年代就從軍隊退役。（維基）

從韓國韓華集團的K21-105型輕型坦克，就可以看出目前西方主流輕型坦克的特性，包括與步兵戰鬥車使用相同底盤，後勤支持統一。且結合連網效能，與無人載具一起作戰的能力很強，韓華集團的整個K21系列兩棲登陸車、步兵戰鬥車和輕型坦克，目前都在世界各國推銷以及獲勝，包括澳洲陸軍的更換案，都有韓商的強大營銷在內。

而東南亞市場是輕型坦克的大宗地區，泰國也是傳統輕型坦克的用家，而目前最主要的競爭者，就是韓國與土耳其-印度尼西亞聯盟。而台灣如果想要「國車國造」，但是技術上無法趕上上述的種種先進輕型坦克特性，只求一種重量較輕的火炮支持系統，則對於台灣未來的陸地作戰環境，恐怕還會面對許多挑戰。