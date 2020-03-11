【新冠肺炎】台男隔離期間擅往機場欲搭機出境　遭重罰一百萬台幣

台灣一名男子日前從廈門回台，在台北松山機場入境時不配合填寫資料，因此遭帶往防疫旅館隔離。然而，他在隔離期間不僅擅自離開旅館，還南下到高雄小港機場，準備搭飛機出境。 台北市政府表示，該名男子目前已被移送至高雄的集中檢疫場所安置，且對其開出台北市防疫的首例100萬元（新台幣，約合25.8萬港元）重罰。

台北市副市長黃珊珊表示，對於該名男子，台北市開出防疫的首例100萬元重罰。（中央社）

台北市副市長黃珊珊表示，涉事男子周一（9日）入境時被要求「居家檢疫」，檢疫日期為當日至23日，解除檢疫日期為24日。不料該男子自松山機場入境時不配合填寫資料，現場機場檢疫官遂協助其入住旅館。

台北市民政及警政人員翌日訪查旅館時卻發現，該名男子並未入住，立即提送警政協尋。隨後，台北市衛生局於移民署線上系統查詢到，該男子正身處高雄機場，準備搭飛機出境。

圖為高雄小港機場。（資料圖片／聯合報）

由於男子無視居家檢疫規定及未依指定住所檢疫之事證明確，依照日前通過的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，從重罰款新台幣100萬元，成為台北市首張「百萬罰單」。至於男子身份，市政府表示，因為已經罰款，所以不便公布，但「推測對方應該是台商或是台幹（註：台籍外派幹部）」。

截至周二（10日），台北市違反居家檢疫規定者，依情節輕重罰款，有63人被罰款1萬元、1人被罰款5萬元、4人被罰款7萬元、1人被罰款100萬元；1人違反居家隔離規定遭罰款6萬元。

另外，新竹縣男子林東京日前應配合居家檢疫卻失聯亂跑，新竹縣政府本月3日表示依上述條例開罰100萬元，是新法實施以來遭重罰的首例。

（中央社、聯合報）