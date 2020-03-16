【新冠肺炎】防境外感染回流　台灣多地宣布禁高中及以下師生出境

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球多國蔓延。在台灣，周日（15日）新增的6宗個案皆為境外移入，且都是台人赴國外旅行返回後確診，其中包括赴泰國、日本北海道、希臘等地的旅遊者，以及一名到西班牙就學的20多歲女學生。這些個案引發不少台灣網民批評，認為堅持在這段期間出國是不負責任的行為。 今天（16日），新北市長侯友宜率先宣布，基於防疫需求，不准高中以下師生6月底前出境。隨後，桃園市、台北市、台中市等多地亦跟進宣布類似做法。

圖為新北市長侯友宜。（資料圖片）

新北市政府表示，基於防疫，日前發文各校，要求全市高中職以下學校師生於6月底前都避免出境，特殊原因報教育局／學校同意始得出境，相關規範會視疫情狀況再調整。

另外，台北市、桃園市、台中市、基隆市、嘉義市、彰化縣亦都表明對師生出境活動作出規限。例如，台北市教育局就表示，原則上到7月14日學期末前，各級學校的師生不得出境，若有沒批准就逕自出境的情況，就會依照校規、教師考核辦法處理；但禁止出境的政策涉及人民自由，相關的法源依據也尚有疑慮，還會再請示釐清。

台灣針對歐洲申根區27國及杜拜旅遊疫情提升至第三級警告，班機旅客入境後都須居家檢疫14天，15日入境長廊排滿等候審核居家檢疫書的旅客。（中央社）

不過也有縣市持不同意見。台南市長黃偉哲表示，因為先前有地方政府要求公務人員不要出國，就遭受很大阻力，何況要擴及教師與學生。台南市會嚴肅考慮這個問題，審慎考量是否跟進。宜蘭縣教育處長王泓翔更明確指出，新北市的校園防疫需求與宜蘭地方不同，宜蘭縣政府暫時不會跟進新北市做法。

台大醫生批做法無邏輯

不過，台大醫院小兒部主任、感染症醫學會理事長黃立民認為，這樣的政策並無對錯，但學生出國的狀況本來就少，這項禁令能達到多少防疫成效無從得知。目前指揮中心已對全世界國家採分級管理，告知民眾哪些國家該去，哪些國家需要小心，且台灣的疫情控制也相當穩定，與疫情嚴重、全面禁止出國的國家不同，地方政府卻在此時宣布禁止出國的政策，這個邏輯不知道在哪裏。

台灣新增個案傳出波及金融業。（示意圖／中央社資料圖片）

傳言波及金融業 壽險公司禁員工出境

值得一提是，15日確診個案包括一名北部30多歲男性，2月底開始接連赴泰國、日本北海道等地旅遊。網上有人爆料稱，該男子疑向公司謊稱是在台灣內部旅遊，實際上卻出國，連累同事都要居家隔離14天。但台灣中央流行疫情指揮中心就拒絕證實傳言。

另外，傳言也提及這名男子是某外商金融業員工，該外商已緊急關閉台北辦公室，其主管及室友也都受到波及，甚至更擴及家屬朋友及多家證券相關機構。

而台灣壽險公司國泰人壽今天也宣布，即日起所有員工「非必要不要」出境，無論是公差或私人旅遊，期限至「等到疫情覺得緩和」。同時，各保險公司已收到保險局緊急通知，開出三大要求，一是要求各保險公司進行出境控管，全面避免非必要的公務與非公務出境，董事長及總經理若仍要出境，必須事先報告保險局，除了出境與返台的時間，連每天在境外的行程、隨行人員、要如何防疫等都要告知。

（綜合報道）