台灣跨黨派立委齊聚　支持修憲下修投票年齡至18歲

台灣跨黨派立委和公民團體今天（17日）齊聚一堂，討論「啟動憲改工程，18歲公民權入憲」，包括執政的民進黨及在野的國民黨、民眾黨、時代力量立委，都對這項修憲案表達支持。 民進黨立委范雲強調，將力促民進黨全黨支持，若因其他議題卡住，也會向相關人士建議「兩階段修憲」處理，讓「18歲公民權入憲」這項議題在這屆立法院得以終結；國民黨團則主張以增修憲法第10條的方式來達到修憲目的，並期盼修改《公投法》公投不綁大選的問題，以提高修憲通過機率。

台灣跨黨派立委和公民團體齊聚一堂，討論「啟動憲改工程，18歲公民權入憲」。（林仕祥攝）

在公聽會場中，台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華表示，「18歲公民權運動」走過15年來，看到台灣社會對於支持投票年齡下修的共識持續改變中，從原本8成左右的反對率，近10年逐漸成長為超過5成的支持率，再到2019年一場以學生為主體的模擬公投，有近7成的學生表達支持，可見青少年對於政治參與具有期待與想像。

她指出，過去台灣行政部門皆以「社會共識」不足為由，被動消極回應下修投票年齡議題，但自太陽花學運後，青年世代已形成一股關注世代正義的新政治能量，台灣這屆立法院，也紛紛站出來表態支持18歲公民權，反映台灣各界對青年參政權力的重視與不可迴避。

對於公民團體的訴求，與會的各政黨立委們紛紛表達贊同。例如，民眾黨立委蔡壁如表示，這次如果各政黨都支持「18歲公民權入憲」，民眾黨將不會反對，但建議各政黨不要趁勢將高度爭議的納入，避免一切又迴歸原點。

跨黨派立委承諾，將在立委職務期間全力檢視現行法規中，有關18歲至20歲的年齡差別規定。（林仕祥攝）

在場的民進黨立委也大力支持「18歲公民權入憲」案，民進黨立委賴品妤強調，「18歲公民權入憲」是世界潮流，目前全世界只剩下5%的國家18歲沒有投票權，尤其鄰近台灣卻相對保守的國家，例如日本、韓國、馬來西亞，為了讓政策更貼近年輕族群，近期也紛紛通過18歲投票權法案；而台灣社會討論此事常常質疑年輕人成熟度不足，她認為在台灣18歲以上未滿20歲的人，必須服兵役、負完全刑事責任，卻沒辦法投票，是很荒謬的事情。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，國民黨支持「18歲公民權入憲」，建議的方式是以增修《憲法》條文第10條，來達到修憲目的，這是比較傳統的修憲方式，過去李登輝、陳水扁時代，也都是用這種方式處理修憲，「效果是一樣，可是可能有不同意涵」；但他也提出，公投與大選脱勾導致投票率低落，呼籲各政黨在討論修憲案的時候，也應該順便將這個問題解決，「否則百分之百不會過」。