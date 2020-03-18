【新冠肺炎】史上首次　台北國際書展宣布停辦展位費全額退還

新冠肺炎疫情在全球持續增温，密閉空間和大量人群聚集的藝文活動、展覽在全球也都停擺。原定2月舉辦延期至5月的台北國際書展3月18日也宣布取消。台灣文化部表示，因為國際書展歷年來吸引50國、600多家參展單位，將近60萬的參觀人次，因應國際疫情上升，其他國旅客來台灣都需先居家檢疫，國際交流會受到影響，再加上大型室內活動接觸人群風險密度高，因此決定停辦。台北書展基金會則表示，會全額退還參展單位已繳納的展位費，台灣業者亦可申請台灣文化部公告之紓困補助。

台北國際書展（Taipei International Book Exhibition）1987年發展至今已經成為台灣最重要的出版聯合圖書大型展覽活動，並從1998年開始每年春季定期舉辦，如今已經邁入第28屆，從書展進化成結合見面會、藝文講座和出版業進行版權買賣商談等全方位的大型活動，每年吸引眾多人潮，2019年第27屆台北國際書展在6天展期中湧進58萬人次的人潮，創下單日16萬人次進場的新紀錄。

台灣文化部強調防疫為重，並替藝文工作者和產業提供紓困方案。圖為台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）與台灣文化部長鄭麗君（右）。（中央社）

在兩岸三地書展中台北國際書展以其多元化、講座多樣化和國際交流着稱。兩岸三地的圖書齊聚一堂也是台北國際書展歷年的賣點之一，尤其是在台灣不易尋找的簡體書，而能與中國大陸作家進行面對面的交流也是吸引書迷的賣點，第28屆台北國際書展原本已邀請中國旅英作家馬建（《肉之土》、《陰之道》）與虹影（《上海之死》，改編電影《蘭心大劇院》已在台灣上映）等人，也邀請日本、韓國等重量級的代表作家來參加論壇與座談會。

但也因為參觀人次眾多、以及頻繁的國際交流加上室內的密閉空間，也讓感染風險增高。台灣文化部與台北書展基金會自1月就因應疫情影響，共同決定將「2020台北國際書展」延期至5月7日至12日辦理，並已經組成項目小組，研議相關調整及配套措施。

台灣文化部在新聞稿中指出，中央流行疫情指揮中心3月5日發佈最新公眾集會指引後，項目小組考慮台北國際書展歷年均有近60萬人次參觀，並有近50國國際人士計劃參與，屬大型室內活動，且人與人接觸密切，風險較高，國際參展單位和創作者因疫情影響恐無法來台，辦理成效亦難如預期。

此外，台灣文化部與台北書展基金會也考慮到書展若再延期，將與下半年其他國際書展重迭且與2021台北國際書展籌辦時間太近。評估後，文化部與台北書展基金會共同決定今年書展停辦，書展基金會將退還參展單位已繳納之全額展位費，台灣業者亦可申請文化部公告之紓困補助。

台灣文化部長鄭麗君表示，面對疫情，文化部將以「 防疫為重、紓困並行、振興在後」，配合台灣中央流行疫情指揮中心，陪伴藝文產業及藝文工作者度過難關。因應「 2020台北國際書展」停辦，文化部與台北書展基金會討論後決議，台北書展基金會將退還參展單位已繳納之全額展位費。

台灣文化部也提到，書展參展業者因受疫情衝擊發生營運困難者，亦可依3月12日公告「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」申請減輕營運衝擊補助、貸款利息補貼等紓困措施，以減輕疫情期間營運負擔。

此外，台灣文化部自2010年起每年舉辦的台灣文化創意設計博覽會（台灣文博會），自2017年改為主題策展，近年來皆能吸引逾35萬人次參觀。2020台灣文博會原訂今年4月17日至4月26日於華山1914文化創意產業園區、松山文創園區及花博公園爭豔館舉辦，目前也因業者反映受到國際原料停止供應、生產線停工斷鏈等因素影響，因而宣布暫緩舉辦。