【新冠肺炎】台今起限制外籍旅客入境　法男撞上禁令被迫滯留機場

因應2019冠狀病毒病（俗稱武漢肺炎）疫情，台灣從今天（19日）起對所有非本籍旅客實施入境限制，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律拒絕入境。新政策實施首日，仍有外籍遊客抵台「闖關」，雖然聲稱事前並未獲知消息，還是遭拒入境。

台灣新入境規定，限制對象是台北時間0時起搭機起飛來台的外籍旅客。今天清晨5時30分從新加坡抵達桃園機場的酷航、捷星班機成為適用新規定的前兩個航班，機上恰好有外籍旅客準備入境台灣，其中一名法籍旅客因而無法入境。台媒報道指，他滿臉錯愕地表示，不想再回出發地，對於滯留機場感到憂心。

這名法國籍旅客表示，他日前在台灣旅遊，但因為簽證期限，因此幾天前出境到新加坡，但今天搭機再度入境台灣時，未料卻遇到新規定。而他所有行李都放在台灣友人家中，身上只有一個背包，沒想到卻遇到新的限制入境規定，內心很焦慮。他又向航空公司表示，不想再回新加坡，要好好考慮是否滯留在桃園機場，並且聯絡在台友人。

另外一名英籍男子則比較幸運，由於他從英國出發時還在入境時限內，反而在新加坡轉機時，航班起飛時間超過入境台灣規定，被問到如果無法入境台灣時將如何處置，他坦言「會想哭」，因為妻子是台灣人，他這次來台就是要和妻兒團聚，小孩子很小，需要人家照顧。後來航空公司協詢移民署後，確定是以搭乘的第一班航班起飛時間認定，可以順利入境，讓他和妻子都相當開心。

（聯合新聞網）