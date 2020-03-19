【新冠肺炎】陸斥「以疫謀獨」　蔡英文：政治心態狹隘無助防疫

隨着新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，多國股匯市大跳水，而台灣近日境外移入案例暴增，確診人數達百宗，進一步引起民眾恐慌，紛紛到賣場掃貨囤積。台灣總統蔡英文3月19日召開「敞廳談話」，強調台灣經濟基本面良好，並將祭出政策工具穩定市場信心。早前，中國大陸曾斥蔡英文「以疫謀獨」，而蔡英文在此次講話中，不僅全程以「武漢肺炎」稱呼疫病更批評「以疫謀獨」的說法是反映「有些人政治思考的狹隘心態」，無益疫情防治。

蔡英文3月19日在總統府內表示，在過去2個月時間以來，儘管境外疫情不透明，台灣還是很努力守住第一波境外輸入個案，得到國際肯定，「台灣人齊心對抗病毒，守住台灣的信念，是第一階段防疫能夠成功的關鍵」；但在過去這兩周，疫情在全世界快速擴散，台灣儘管做了超前部署，但第二波境外輸入個案增長迅速，因此中央流行疫情指揮中心採取斷然措施，全面升級邊境管制，強化檢疫、管制力道，「未來14天，是第二階段防疫關鍵期，台灣必須有更大的決心，來因應未來的挑戰」。

對於中國大陸「以疫謀獨」的評價，蔡英文批評，這反映有些人政治思考的狹隘心態，無益疫情防治。（台灣總統府提供）

蔡英文並向台灣民眾提出3點呼籲，首先要求全台民眾全力配合防疫規定，減輕醫療人員負擔，並要民眾不要製造恐慌情緒，目前台灣各項民生物資存量足夠，不需搶購，如發現囤積、炒作價格，一定重罰。而針對台灣偏激網民的「出征」行為，蔡英文期盼台灣人不要互相仇視，反而應該感謝所有配合居家檢疫、自主管理的民眾，這些人配合疫情指揮中心的要求，為所有人設下健康防線。

針對疫情對台灣經濟的衝擊，蔡英文強調，台灣整體經濟表現仍然相對穩健，且為了因應疫情的衝擊，對於經濟動能的維持，和產業振興、金融的安定，台灣政府做了超前部署，目前投入約1000億新台幣（約合255億港元）的產業振興紓困預算，未來不排除在必要時進一步擴大支出規模。

疫情蔓延，全球股匯市大震盪，台股也跌破9000點大關。（中央社）

蔡英文又表示，台灣在2003年沙士（SARS）後訂定的傳染病防治法，以及2020年立法院因應疫情快速反應的特別立法，已經提供這段時間內，台灣政府足夠的法律基礎，以目前的狀況來看，法律及政策工具足夠，但若未來情勢有重大變化，造成更大的經濟、社會衝擊，她會視需要採取更進一步的行動，甚至是發佈緊急命令。

蔡英文說，當前新冠肺炎肆虐全球，造成健康和經濟危害，台灣除了要保護自己，更不能獨善其身，只有全世界共同防疫成功，台灣才能度過難關，日前台灣外交部和美國在台協會（AIT）共同發表台美防疫夥伴關係聯合聲明，聲明雙方將加強合作，共同研發快篩、試劑、疫苗和藥品，並交流醫療知識跟防疫所需的物資設備；歐盟也跟台灣中研院簽署共同開發防檢疫技術及疫苗。她透露，許多國家都表達和台灣合作的意願，她已經請副手陳建仁主責，要以開放、互助的精神，無私的跟世界分享經驗，「這是台灣的國際責任，只有充分合作，才能確保全世界贏得這場戰役」。

蔡英文最後更特別提及，有些人所謂的「以疫謀獨」的說法，反映政治思考的狹隘心態，無益疫情防治，這次世界衛生組織（WHO）領導的全球角色不能充分發揮，造成疫情全球蔓延，國際社會都深自警惕，也更加理解合作的必要性，她呼籲世界各國必須加快合作腳步，而台灣願意貢獻自己的防疫能量，一起照顧所有人類的健康。這次疫情中，世界都看到台灣人民展現最強韌的力量，台灣過去面對危機的經驗，成為現在迎接挑戰的能量，儘管很艱鉅，但經過這次考驗，台灣一定會更強壯。