【新冠肺炎】台灣疫情加重市民瘋搶廁紙杯麵　超市賣場急推限購令

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，台灣連續兩日錄得雙位數新增病例，多數為境外輸入，截至周六（21日）下午已錄得累計153宗確診病例和2宗死亡病例。疫情持續升溫之下引起民眾恐慌，台灣各賣場超市連日來掀起搶購潮，廁紙、米、杯麵、罐頭等被「清掃」一空。據台媒報道，當地多間超市已採取限購措施，其中規定民眾每人只能購買一串（條）廁紙。

台灣超市貨架上的商品被搶購一空，只剩下零星貨物。（台灣民眾供圖）

報道稱，自周三（18日）台灣錄得逾百宗新冠肺炎確診病例後，因擔憂要打「疫情持久戰」，大批民眾就開始到賣場搶購民生用品，泡麵、罐頭、廁紙等物品通通被搶購一空。至周六已是第4天，部分賣場內仍有大量人潮湧入，擠到水洩不通，且大家進店「第一站」就是搶廁紙。

而場外也有一堆人排隊等進場，畫面相當誇張，讓不少網民看了驚歎，「是世界末日來了嗎？」也有民眾表示，「看到大家都在買，自己當然也要用。」

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據悉，為避免恐慌性購買，全台賣場陸續公告購買廁紙限制令。不少賣場周五（19日）貼出公告，每人每輛購物車限購2條廁紙。沒想到民眾更瘋狂，搶到連倉庫庫存都快清空。

因此到了周六，家樂褔（Carrefour）、大潤發發出最新消息，減少至每人只能購買1條。全聯超市也發布消息指出，為了讓每個消費者都可以買到廁紙，周六起配合政府相關限購政策，廁紙每人限購一條。「愛買」量販店也宣布相同限購令。至於美式賣場好市多（Costco）早在2月就已宣布每位會員1卡限買1條廁紙，以維持全台門市廁紙貨量。

蘇貞昌稱台灣庫存糧食和廁紙都非常足夠。（Facebook）

而在搶購潮初期，行政院長蘇貞昌周四（19日）在Facebook上表示「盡量買，貨很多」，稱政府公糧庫存90萬噸，糧食非常足夠，而台灣衛生紙廠只要6成產能就夠全台使用，產能全開反而會多到賣不完。台灣經濟部亦表示，衛生紙產量無虞，呼籲民眾不需恐慌搶購。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就強調，如果搶購，物資再多都不夠，但如果大家撙節使用，物資就一定會剩、一定夠，呼籲民眾不必過度恐慌，無需搶買。

（ETtoday新聞雲/聯合新聞網）