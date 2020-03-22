【新冠肺炎】台灣新增16例確診　中研院教師赴美染疫傳染3名學生

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，台灣今日（22日）公布新增16例確診病例，其中13例為境外輸入個案，3例為本土感染個案。台灣目前確診總數達到169人。

台灣中央流行疫情指揮中心今日（22日）公布，台灣新增16例確診病例。（中央社）

台灣中央流行疫情指揮中心指，16例確診病例為9男7女，年齡由10多歲至70多歲，入境日在3月10日至20日，發病日則在3月7日至20日。個案發病前分別有美國、埃及、德國、法國、意大利、英國、丹麥、新西蘭及菲律賓等國活動史。

台灣目前確診總數達到169人，其中三例確診病例都是一名台灣中央研究院人員的接觸者，目前疫情調查顯示，這四人在一場內部會議上有接觸，研判為一名美國籍老師傳染給三名學生。

中央流行疫情指揮中心的疫情監測組組長周志浩指，四人一起工作，最先發病的是一名美國籍老師，曾在3月1日至10日至美國開會，回台灣後有徵狀但未被診斷出來，而最早被確診的則是其中一名學生，經追查後才找到老師也確診。

中央研究院另外兩位確診者也是研究人員，一位為德國人，一位為奧地利人，都沒有離開台灣，目前研判為赴美老師傳染給三位學生。

（綜合報道）