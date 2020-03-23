【新冠肺炎】海外輸入個案飆升　台灣醫生：對大陸以外國家太信任

新冠肺炎肆虐，台灣中央流行疫情指揮中心宣布，醫事人員禁止出國，卻沒有針對其他國人禁止，引發反彈。一名胸腔內科總醫生表示，近日心情很挫折，雖然他願意取消假期配合防疫，每週工時60到80小時，但政府卻放任民眾繼續出國染病，回台後增加醫療系統負擔，直言「政府對大陸以外的國家過度信任」。

台灣疫情指揮中心上月25日拍板，所有在醫院工作的專業醫事人員暫時禁止出國，禁令持續到6月30日。但指揮中心遲遲實施邊境管制，禁止台灣人出國，直到本月17日才下令，所有國家旅遊建議均列為第三級警告，台灣人非必要避免前往旅遊。

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近日台灣確診案例飆升，其中多數都是境外移入，包括在國外工作、留學、旅遊的台灣人，一名胸腔內科總醫師在PTT表示，這幾天心情很挫折，最初發布醫事人員禁止出國的命令就已感到憤怒，但之後也取消所有假期配合防疫，甚至每週工時長達60到80分鐘。

該網友表示，豈料政府依然放任台灣人出國，導致確診案例大增，返國後徒增醫療系統負擔，「這個邏輯真心無法理解」，他表示，政府對中國內地以外的國家過度信任，導致這個後果。

該網友無奈表示，當醫生、走內科、選胸腔科都是自己選的，一路走來雖然有遺憾，但絕對沒有後悔，強調「不爽到底的時候一定不幹了」。他也說，情緒都是一時的，抱怨完還是要繼續工作。

許多網友紛紛留言為他打氣，「辛苦了」、「第一線的醫護人員是最辛苦的」、「加油！你是人生勝利組了，撐過去就好」、「台灣有你們真好，別喪志」，也有人說「政府沒有預測到歐美疫情蔓延速度這麼快，導致禁令下得太晚」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】