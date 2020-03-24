【新冠肺炎】隔離完又隔離　回家被罵播毒　台空姐爆鮮為人知辛酸

新冠肺炎肆虐爆發之初，台灣中央流行疫情指揮中心將第一槍指向擁有陸港澳旅遊史的旅客，2月6日起入境一律居家檢疫14天。不過據了解，有空服員明明不得出門，卻跑去澎湖遊玩，也有空服員不顧風險，堅持接小孩放學。當然仍有一群空服員，乖乖待在家隔離，等待呼吸新鮮空氣的那一天。

「我很害怕成為台灣的防疫破口。」一名空姐說，她原本規畫2月中旬從香港返台休假，結果碰上台灣宣布有陸港澳旅遊史者入境須居家檢疫14天，考量2月下旬班表已排定，若執意回台，恐無法準時回香港執飛，因此作罷。

她說，幾經波折，終於敲定無薪假，並確定3月中回台，結果日前又得知香港政府宣布「封關」，從台灣入境的非香港居民，都須強制檢疫14天，等於前前後後她就花了28天在隔離。

談到這陣子的變化，她說很辛苦，「但再苦跟無奈都會吞下去，因為不想要成為防疫破口」。她從香港出發的時候就全程穿著雨衣及戴著口罩，抵達台灣再換上另一件雨衣，就是希望把傳染機會降到最低。

實施居家檢疫的期間，她說，每天都認真量體溫，即便和家人同住，也因為怕有個萬一，所以總是等到家人用完餐自己才步出房間，任何用品使用過也都會確實消毒，當家人想探望她的時候，自己也會保持一公尺以上的距離，家人甚至自嘲是「最遙遠的距離」。

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她表示，在香港的時候知道疫情嚴重，但回到台灣後才知道比想像中更為嚴峻。因為台灣的資訊更新很頻繁，新聞台可能一小時都在播疫情，戴口罩的密集度也遠高於國外，不禁讓自己變得更小心翼翼，也多了很多、很多擔憂。

她說，這陣子「比任何人都害怕生病」，看著確診病例從個位數到最高的27例，又看到網路上對於返台民眾不斷謾罵，越看越焦慮，甚至有和她一樣正在隔離的空服員，明明沒有生病卻出現頭痛症狀，醫生診斷後發現是壓力導致，索性一整天都不看留言，狀況才逐漸好轉。

她說，有天朋友無心的一句話，「妳看都是這些境外移入（案例）」，明明她身體沒事也不是確診，卻感到好自責，因此更落實居家檢疫，不希望有任何閃失。

「我並不是像外界某些人說的，在外國爽爽賺錢，出事才躲回台灣。」她說，每個工作都是選擇，也存在著無奈，她能做的就是好好照顧自己、好好隔離及盡可能先遠離家人，因為保護身邊所愛的人，才能保護整個台灣。

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