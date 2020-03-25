專訪國民黨大陸部代主任：台灣當家作主不一定要台獨

國民黨今天（25日）發佈一波新人事，大陸事務部主任將由台大政治系教授、原大陸事務部副主任左正東代理。2019年底，左正東曾不滿國民黨不分區名單，發表「對不起青年」公開信，力諫未果請辭。《多維TW》2019年12月號刊曾專訪左正東談及選後兩岸關係，在左正東將接掌國民黨大陸事務部之際，或可提供一條國民黨未來兩岸路線的線索。

左正東認為，台灣的中國認同來自中華民國，如果北京看到台灣還有這麼多認同中國的人，又怎麼捨得繼續封鎖中華民國的圖騰。（楊騰凱／多維新聞）

多維：台灣大選前，韓國瑜在兩岸政策上，仍回到「九二共識」的基調，但兩岸關係已逐漸邁向深水區，大選之後「九二共識」是否還足以應對未來的兩岸關係？

左正東：韓國瑜光靠「九二共識」這個基礎已經不夠，「九二共識」需要與時俱進。第一，兩岸合作建立在兩岸政治互信上，更重要的工作是透過對話重建互信。大陸過去的善意讓利，帶來的是民進黨執政、兩岸關係惡化，是否繼續對台讓利，大陸內部也有很多聲音；同樣，兩岸民間衝突越來越多，台灣民眾也有不同看法，這些都需要綜合考慮，也使得兩岸政治互信成為更具挑戰性的工作。

第二，如何重建雙方社會互信，這個問題在馬英九剛上台時還不嚴重，現在兩岸全面互動，距離的朦朧美感已消失，必須要面對殘酷現實，那就是兩岸社會對於很多事情的看法是不同的。

第三，如何讓兩岸了解彼此對「民主」的看法。如果要繼續推進兩岸關係，這個概念不能迴避，台灣社會珍惜也希望維持自身民主制度，但大陸也有自己對民主的看法，兩岸對民主的定義與期待有所不同。

蔡政府近年推動的中共代理人、《反滲透法》草案就是對台灣民主制度很大的嘲諷，如果台灣相信自身民主制度，就不需要用反民主的方式去防衛。透過抵抗《反滲透法》草案等作為，也是兩岸建立互信的開端，當我們能夠有效捍衛台灣民主，兩岸關係只會更近，不會更遠。

另一方面，若是蔡英文連任後想重建與北京的信任，重拾兩岸互動，就必須在兩岸關係上進行很大的「自我修正」，才能建立足夠善意基礎。而唯一能夠不讓北京認為她只是耍弄「政治話術」的做法，就是對「台獨黨綱」這座大山動手，無論是廢除或擱置。當然，台灣也不要自我矮化，對北京要求照單全收，重要的是重建雙方互信。

新任國民黨主席江啟臣此前表示，中華民國的固有疆域明訂在憲法中，只要沒有修憲更動，自然應該遵守。「基本上，我是屬於台灣人，也是屬於中國人。」（洪嘉徽／多維新聞）

多維：在歷史上，台灣的命運往往受到世界局勢發展的影響，至少我們認為，台灣人一直都有着想當家作主的心願。但捍衛台灣的主體性，就一定須與中國大陸對立嗎？難道只有追求台灣獨立，才叫做追求與捍衛台灣主體性嗎？

左正東：放到較長的歷史維度來看，兩岸目前各有難處與挑戰，雙方都需要去克服。台灣當家作主是否一定要台灣獨立？當然不是。但兩岸目前處於不同政治體制之下，在台灣生活的人，都希望中華民國可以跟其他國家一樣，被世人所接受，在國際場合自由參與。

台灣今天處境不是獨立與否的問題，而是中華民國在世界的地位與身份的問題。大陸想讓兩岸「化干戈為玉帛」，必須要讓中華民國在國際上有一個位置，這樣台灣人會覺得跟大陸沒有障礙，自然而然會交融。

有人會認為，若大陸承認中華民國，那想要台灣獨立的人就可以順勢把中華民國國號拿掉，因為正常的國家自然可以改國號。但如果中華民國取得跟其他國家一樣的身份地位，務實的台灣人又何須去改國號呢？所以台灣獨立會在中華民國身份問題解決後，自然而然不復存在。

如果北京今天能夠看到台灣還有這麼多人對中國的未來有憧憬，還有一定中國認同，又怎麼捨得繼續封鎖、壓抑中華民國的圖騰，畢竟台灣的中國認同是來自於中華民國，沒有中華民國，就沒有在台灣的中國認同。

目前《中華民國憲法》依舊是一中架構，假設中華民國進入聯合國，就像東西德、南北韓，並不會傷害一個中國原則。若北京願意將此視為一個選項，相信台灣民眾會願意考慮其他跟大陸維持連結的方式。至於那種連結方式，是一種期限式，還是其他結合方式，有很大討論空間。但兩岸談判氛圍將會大為不同，也將徹底打破台灣對於統獨的想象。