【新冠肺炎】台外交部：今年參加世界衛生大會可能性「微乎其微」

新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，據世界衛生組織（WHO）的統計數字，截至3月23日，全球確診病例已超過33萬例。世界衛生大會（WHA）原訂於5月17日至21日舉行，不過，如今各WHO會員國都尚未收到WHA邀請函。有消息稱，會議或許會採用虛擬會議（virtual meeting）方式進行。而台灣外交部24日表示，今年受邀參與WHA的可能性「微乎其微」，但台灣還是希望能夠參與，為防疫做出貢獻。

台外交部國際組織司司長陳龍錦表示，台灣要以觀察員身分參加WHA，確實有缺點。（屈彥辰／多維新聞）

台外交部國際組織司司長陳龍錦表示，WHO秘書處仍在廣泛徵詢意見，WHA是否停辦仍不確定，約會在WHA的60天前，寄發邀請函給各會員國，而據台外交部的了解，由於疫情的影響，如期在日內瓦舉辦實體WHA會議的可能性降低，虛擬會議（virtual meeting）可能性增加，整體來講取消第73屆WHA仍是可能的選項之一，台灣會持續注意相關發展。陳龍錦補充，以往沒有發生過WHA相關會議採用虛擬方式進行，目前相關細節安排都還未確定。

陳龍錦3月23日針對台灣2020年受邀參與WHA的可能性在立法院答詢時，曾表示「難度很高」。

陳龍錦24日續言，2020年WHA會用什麼樣形式尚不清楚，台外交部、衛福部還有其他相關部會事前的準備工作一直在進行當中，而根據目前得到的信息，WHO幹事長主動邀請台灣以觀察員身分參加WHA的可能性微乎其微。

他說，台灣方面會持續請友邦、理念相近國家做幕後的洽處工作，希望能夠洽處WHO秘書處，特別是幹事長，能夠從專業中立的角度，邀請台灣參加WHA，不管是實體或虛擬會議方式，台灣都希望能夠參與，為防疫做出貢獻。