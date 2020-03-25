台灣民眾黨立委蔡壁如：台灣已實質獨立，民眾黨不談九二共識

2020年，台灣民眾黨在立委選舉中斬獲5席立委，成為台灣立法院的第三大黨，選後這個志在取得「執政權」的新興政黨，隨即展開2022年地方選舉的佈局，為補足缺乏地方組織的缺點，5名新任不分區立委也以認領「責任區」的方式開始進行地方培力。顯然地，柯文哲所說的「2024年逐鹿總統大選」，並不是一句玩笑話。民眾黨該如何擺脱外界對其「沒有中心思想」的批評，又如何面對泛綠陣營對柯文哲「親中」的質疑？對此，曾在台北市代表柯文哲意志行事，被柯稱為「血滴子」的立委蔡壁如接受訪問。她指出，相對於藍談終極統一，綠談台獨，民眾黨則標榜自身為「中道力量」，並認定台灣已是實質獨立國家。

民眾黨立委蔡壁如曾任台北市政府顧問，因與市長兼民眾黨主席柯文哲有着至少20年的交情，再加上柯文哲曾稱其為「（執行力100%的）血滴子」，即便她已離開市府進入到立法院，但眾人多半會將其意見視為柯文哲思維的延伸。（洪嘉徽／多維新聞）

對於「親中標籤」，蔡壁如則為柯文哲打抱不平，認為柯文哲雖喊出「兩岸一家親」，但相對於民進黨的某些政治人物來說並沒有實質的「親中」作為。她也反問綠營，「抹紅」柯文哲是否代表民進黨心中在害怕什麼？

要擺脱「一人政黨」先請柯文哲「少對外發言」

香港01：相較於選前將核心放在台北市政府或黨中央，選後民眾黨的政治議題中心似乎已轉移到立院黨團，像是近一個月來柯文哲減少受訪頻率，這是否代表民眾黨對外發聲管道，已從柯文哲轉移至5位黨籍立委身上？

蔡壁如：立法院是新聞的大量出產地。選後民眾黨寫了很多檢討報告，像是眾人都看到2019年底柯市長的一些發言，導致部份「柯粉」轉變成「柯黑」，出現一些掉粉的狀況。會有這種情況，民眾黨也不能說都是別人刻意操作，畢竟選舉本來就是這樣，為了要選贏，當然就會有一些「抹黑、抹紅」的手段，不過這手段成功的前提是，你讓對方有機可趁。也因為如此，選後不論是民眾黨或是台北市政府幕僚都曾提醒柯文哲之後一定要少對外發言。

民眾黨團為強化地方組織，5名新任不分區立委也以認領「責任區」的方式開始進行地方培力，像是台商出身的邱臣遠（右一）負責經營大台北地區、賴香伶（中）則經營桃竹苗、高虹安（右二）則分到中彰投、雲嘉南則交由黨內負責組織的蔡壁如（左一），高屏則是由曾任教於中山大學的張其祿（左二）管理。（譚英瑛／多維新聞）

畢竟輿論覺得，柯文哲都已表明將參選2024年總統，但有時候還是很隨性的發言，讓大家覺得柯文哲的格局不足以挑戰總統大位。也因為如此，我常跟柯文哲說要 「產業升級」 才可以擺脱競爭。像是每次面對記者聯訪時，柯文哲常常會以「柯氏幽默」來表達自己對某件事情的看法，譬如他曾提過女性的身材胖瘦，這類話語外界就會無限上綱的解讀，但基於台灣是個多元發展社會，民眾黨也不能說外界的批評都是刻意對柯文哲的「抹黑」或「抹紅」。

因此，新冠肺炎疫情之前柯文哲就已經鮮少對外發言了，雖然跑台北市政府線的記者仍會堵訪他，但隨着台北市政府將對外發言的角色移交給副市長或發言人，我猜記者們應該就清楚了。

為讓台灣民眾黨擺脱「（柯文哲）一人政黨」，除了儘可能減少柯文哲對外發言，民眾黨黨團也努力對外營造5名黨籍立委是一個「團隊」的印象。不過基於民眾黨仍需要一位「精神領袖」，柯文哲就順勢成為「精神領袖」，但就是鮮少對外發言。

即便端出了郭台銘，親民黨的精神領袖宋楚瑜仍無力阻止「中道力量」代表「親民黨立法院黨團」走向泡沫化，不過有趣的是，親民黨的「中道力量」路線卻被民眾黨所承襲。（譚英瑛／多維新聞）

民眾黨不屬藍綠 旨在推廣「中道力量」

香港01：民眾黨的精神領袖是柯文哲，這有點類似於親民黨，該黨的精神領袖始終是宋楚瑜，但問題在於領袖一旦無法在政壇發揮影響力，那該政黨就將面臨泡沫化的危機，民眾黨能如何避免？

蔡壁如：先談一下民眾黨在政壇光譜上的定位吧！我們是「自己長出來的一個黨」，過去台灣政黨屬性都是國民黨或是民進黨的「分支」，也因為如此，這些第三政黨到政黨發展的關鍵時刻，要不是被原來的政黨吸收，不然就是分化。民眾黨則是由中間「白色」的力量長出來，因此這政黨將是努力去往藍綠雙方拓寬「中間的力量」。

面對記者詢問為何親民黨提倡「中道力量」卻在2020年選戰中泡沫化，蔡壁如認為，中道路線是需要倡議的，不是嘴巴喊喊而已，親民黨之所以失敗，是因為「親民黨沒有去倡議它」，也因為如此，即便民眾黨僅有五席立委，但黨團仍舊以做運動態度持續倡議各式議題，像是涉及台灣「修憲」議題的「一憲二法」。（譚英瑛／多維新聞）

香港01：相對於發展期間較長的藍綠兩黨，民眾黨除了有「精神領袖」柯文哲之外，更經常對外強調「超越藍綠、公開透明」，不過這些語彙對於民眾來說，卻是定義不清，民眾黨究竟要以什麼清晰的論述來呈現自己與藍綠兩黨差別？

蔡壁如：相對於國民黨主張終極統一、或是不存在的九二共識，而民進黨喊台獨，全面執政後卻又不敢推動台獨，民眾黨則高舉「中道力量」；但由於過去二、三十年來，台灣政壇就是被「非藍即綠」的思潮影響，因此對人們來說，民眾黨談「中道力量」，似乎外界都認為民眾黨沒有將話說清楚，可是我已經很清楚表達了。

至於人們總是進一步希望民眾黨表明自己支持統還是獨，那我要告訴你「沒有，我們就是『中道力量』，台灣就是一個實質獨立的國家，但是因為你不得不承認，旁邊有一個世界第二大的經濟體（指中國大陸）， 那他當然會覬覦你」。但不論兩岸歷史為何，我還是認為台灣應強化自己的力量，民眾黨將採取務實的態度來面對統獨議題，並致力於「維持現狀」，而目前柯文哲覺得政府的首要任務，應先將經濟與內政搞好。

在2020年大選當選之夜，柯文哲除了感謝候選人、志工、選民給予該黨的支持之外，更矢言一定會讓台灣民眾黨團成為立法院中最強大的監督者，並將台北成功的治理經驗與建立的新政治文化擴散到全台灣。（譚英瑛／多維新聞）

擱置兩岸論述 民眾黨先耕耘台灣內政

香港01：這是否代表民眾黨目前並不想正面處理兩岸關係？

蔡壁如：對，目前無須正面處理，尤其是基於整體社會氛圍與風向持續轉變，像是這次新冠肺炎疫情波及全球，眾人應先關心在這波全球疫情之後，世界秩序將變成什麼樣；舉例來說，2019年全球聚焦於中美貿易戰，但在新冠肺炎後，世界已暫時擱置貿易戰，這就是世界的變動。當然一定會有人認為民眾黨這種態度是「變來變去」，但我覺得沒有，這就是該黨一貫以「務實」角度來看到當前局勢，也就是所謂的一直「維持現狀」。

香港01：假使柯文哲競選2024年總統，代表該黨必定要拿出自家的兩岸論述？

蔡壁如：對，等到那時候，民眾黨就會出來面對，此時這些議題的重要性都不如抗疫，尤其這一波世界秩序在疫情後搞不好還會重整，現在談這些意義不大。換言之，針對這類議題民眾黨需要「滾動式修正」，但我們中心想法沒有變，就是「維持現狀」，不過要如何去論述這個「現狀」，民眾黨打算隨着世界脈動來論述。簡言之，在下一次總統大選前，民眾黨並不會着力於兩岸關係，而是將更多心力放在台灣內政上，直到民眾黨準備要執政之際，「我就會來論述」。

隨着柯文哲（右二）不再只是一位台北市長，而是一位握有五席黨籍立委的黨主席之際，他的「台北經驗」，能否真的「台灣實現」將在這四年反覆受到考驗。（譚英瑛／多維新聞）

香港01：如何看待柯文哲曾在創黨前高舉「兩岸一家親」等涉及兩岸政策的言論？

蔡壁如：「兩岸一家親」他從2015年就開始使用這名詞了， 「親美友中」也是他2017年提的，針對柯文哲過去的兩岸論述，民眾黨基本上就是依照當時的情境為柯文哲辯護。不過當前民眾黨不會着墨這類議題，但我們也不否認柯文哲曾說過這些話。

香港01：九二共識是否將是未來民眾黨的兩岸論述選項之一？

蔡壁如：民眾黨不談九二共識，畢竟連國民黨新任主席江啟臣也不太談論該共識了，九二共識可能從一開始就是一個不存在的議題吧。

隨着民眾黨取得五席立委後，該黨與民進黨之間的互動關係也備受外界關注。（洪嘉徽／多維新聞）

香港01：泛綠陣營近日對民眾黨的攻勢十分猛烈，尤其是在兩岸態度上，許多民進黨的支持者常批判民眾黨立場親中，如此批評對民眾黨在政壇上究竟是助力還是阻力？

蔡壁如：泛綠陣營對民眾黨的抨擊，某種程度也代表民進黨看得起民眾黨，覺得民眾黨將成為第二大黨，將可以跟民進黨抗衡，那民眾黨也只能做好心理準備來應對各式攻勢；但我常說，這類事情其實可以用「作用力與反作用力」來看，外界對於民眾黨的抨擊，我們不會只乖乖站着捱打，輿論也會認為，綠營之所以抨擊民眾黨，代表民眾黨已經威脅到民進黨，因此面對外界抨擊，我們還是會覺得自己是「somebody」吧！

2020年選前，台北市長柯文哲多半會每日接受媒體聯訪，分享他對於時事議題的看法，但根據蔡壁如的說法，柯文哲在疫情爆發前已逐漸減少市政記者的時事議題聯訪頻率。（譚英瑛／多維新聞）

香港01：民進黨多番將柯文哲視為親中、或是批評民眾黨兩岸政策不夠清晰，妳怎麼看這點？

蔡壁如：我們不是不表態，而是我們認為這時間還不需要。但民進黨對柯市長貼標籤這事情，我是不以為然。綠營認為柯市長比較親近中共，說實在我要反駁一件事情 ，柯文哲有沒有什麼親信或是親戚在中國大陸做生意？沒有。反觀民進黨，大家所知道的，通通都在中國大陸有密切往來。人因為做了什麼事情怕別人知道，所以急於貼對手標籤，這是我對於民進黨舉動的解讀。

柯文哲嘴巴只有喊「兩岸一家親」，可是他實質上做了什麼？沒有。只有嘴巴講 你就要貼標籤、把他打死、把他變成紅的，我不會說民進黨下手太重，反正他們對韓國瑜也是這樣子，但還是覺得民進黨內心究竟在害怕什麼？

香港01：但「抹紅」在台灣看起來頗有效用，民眾黨能迴避到什麼程度？

蔡壁如：這事情很有效，但說真的我們是務實路線，對於兩岸問題我們還沒有執政，所以可以不用先討論這件事。民眾黨還是會對外界的批評進行反駁，就像我剛剛的反駁一樣，你到底在害怕什麼？柯文哲就只有嘴巴喊兩岸一家親，請問他到底做了什麼？

香港01：您的回應是否也代表了，柯文哲對兩岸關係的表態確實是民眾黨的負面包袱？

蔡壁如：負面的嗎？我還是那句話，作用力與反作用力。你要知道，台灣不管就學就業，號稱有兩百萬人在中國大陸，難道要喊「兩岸一家仇」？對不對？所以 外面說我們在迴避這件事情，但我們現在不需要去面對，因為民眾黨還沒執政，如果我們準備好要執政了，「我就會來論述」。

選前民眾黨曾發起「全台大縱走」活動，選後蔡壁如也頻仍南下赴自己的「責任區」努力「交朋友」與當「傳道者」，希望可以在各地種下民眾黨「中道思想」的種子，但她也在訪談時坦承這樣的生活「非常的累」。（譚英瑛／多維新聞）

香港01：國民黨的蔡正元認為民眾黨不會對國民黨造成威脅，畢竟連民眾黨2022年能否提出地方縣市長人選都是未知數。

蔡壁如：我們目前有儘量尋求人才，因為既然成立黨，最終目標就是希望可以取得政權，希望能為這國家做點事情。所以每一次戰役與選舉都應該要全力參與，不管是縣市首長或者鄉鎮代表、民意代表，我們都會盡量去參與。