蔡正元諷選戰花了「新海角七億」　民進黨回嗆：肺炎不會影響眼睛

國民黨前副秘書長蔡正元日前指出，民進黨2020年大選，帳面上就花了7億元新台幣，嘲諷這是「新海角七億」，民進黨主席卓榮泰今天（25日）受訪時回嗆，民進黨先前公布的預算數字，是2019年度的黨務預算，加上一部分的選舉經費，卻有人搞不清楚，對外隨便亂講，「肺炎影響的是喉嚨，而不是眼睛」。

國民黨前副秘書長蔡正元在臉書以「新海角七億」嘲諷。（洪嘉徽／多維新聞）

蔡正元3月24日在facebook上表示，民進黨打2020年選戰，帳面上花了7億元新台幣，這還不包括蔡英文競選總部的花費、地方上及形形色色附隨組織的開銷，和政策買票胡亂花的納税人的錢，跟包養諸如「卡神」的網軍錢。他強調，這「海角七億」只是冰山一角，水面下如何就看不到，認為台灣人低薪不是沒有原因，實在是因選舉耗費太大，把資源都用光了。

卓榮泰3月25日回擊，民進黨處理預算向來都是以節約方式處理，2020年民進黨政黨票斬獲較少，導致往後的政黨補助金也相對減少，所以民進黨未來將會在人事和業務費上面，做一些應有的調整。他批評，日前民進黨公布的預算數字，是2019年整年度黨務預算，加上一部分的選舉經費，卻被有心人認為民進黨花了很多錢在選舉，「肺炎影響的是選舉，而不是眼睛」，有人搞不清楚就隨便對外講，往後民進黨會再更節約的方式，去執行每年的預算。

卓榮泰表示，民進黨先前公布的預算數字，是全年度的黨務預算，加上一部分選舉經費，有人卻搞不清楚，嗆「肺炎影響的是喉嚨，而不是眼睛」。（林仕祥／多維新聞）

提及接下來的黨主席交接，卓榮泰說，蔡英文520就任總統後，回任民進黨主席是黨章規定，整個交接儀式可大可小，只需要在中常會裏，或另開一個會議處理，不會有大型群聚機會或活動，整個交接典禮不會受到疫情影響而改變；至於台灣行政院長蘇貞昌近期頻繁撤換官股董座，黨內上演茶壺裏的風暴，對此，卓榮泰低調回應，僅稱「尊重行政院用人考量」。