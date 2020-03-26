美艦再穿越台灣海峽　美太平洋艦隊稱其「進行各種演練」

3月26日清晨，台灣國防部公布消息稱，一艘美軍作戰艦，25日由南向北經過台灣海峽；同時間，一架EP-3E電偵機則在台灣西南海域來回飛行。

美國太平洋艦隊於26日也在其官方Facebook中公布，美軍勃克級神盾驅逐艦坎貝爾號（USS McCampbell DDG-85），於25日通過台海，並且在航行途中，進行各種演練，包括水手操作艦上設備、艦橋上監視海面解放軍跟監機艦動態，以及MH-60R多功能海鷹直升機的起降作業，但並未如前2日，進行防空飛彈實彈發射作業。

台、美雙方在同時間於台灣海峽兩邊以及台灣島內進行操演，台、美之間存在某些默契，已經越來越明顯。

事實上，從3月初，美國在台協會（AIT）理事主席莫健第8度訪台、與總統蔡英文會面時，台北政壇就傳出，莫健要求台灣必須「全面備戰」、美方直接透過正式管道，要求台軍升高戰備準備，以便應變得訊息，成為相當敏感的政治信號。此信號一路發酵至3月中，3月16日深夜，解放軍殲-11戰機首度進入台灣西南方巴士海峽防空情報區（ADIZ）邊緣、展示全天候作戰能力後，美方對於台灣的戰備警告，似乎開始成真。

美方認為，目前台海安全會因為全球聚焦在抗疫作戰中，而遭到邊緣化，故動用所有太平洋方面的海空軍力，於台灣外圍展示。雖然於南中國海的軍事動作較大，但是實際的威力展示，包括2次實彈發射標準2型（SM-2）艦射防空飛彈。

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於台灣東部以及東北部外海的菲律賓海海域進行此種罕見的高規格實彈威嚇，事實上是在向解放軍釋出訊號，亦即美軍並未因為新冠病毒肺炎的疫情，而對印太戰略利益有任何鬆動的可能。而美方也擔憂，由於疫情的不確定性，可能造成中方的政治判斷錯誤，而認為對台灣進行軍事冒進行動是有機會，故美方大動作展現實彈威力，以及密集的情報蒐集，監偵動作，都其來有自。

也由於美方的枱面下警告台灣，必須全面提升戰備，故台灣軍方重拾「戰備月」的緊急狀態，逐漸透露台灣全島動員演習的規模，讓台灣民眾逐漸知道所有戰備細節，是有步驟、有目的地迅速讓台灣全島適應軍事化的動作。除了台灣島有密集軍事演練外，台灣外島也有同時間的反登陸、防空等機密演練，但是整個台軍近期的演習全貌，外界很難一窺究竟。起碼在大台北地區，光是3月25日全天，就有多處地方展示戰鬥直升機、軍用直升機起降、掛實彈緊急補給起飛作戰的實兵演練，規模相當大，但是並未全部公諸媒體。