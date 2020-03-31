【新冠肺炎】台官方建議防疫社交距離：室外1米室內1.5米

台灣流行疫情指揮中心今天（31日）下午2點召開記者會宣布，台灣新增16例新冠肺炎確診病例，其中14例境外移入，2例本土病例，本土病例皆無出境史，有1例為20多歲的學生，且感染源不明。台灣累計確診數增至322人，分別為276例境外移入及46例本土病例。

對於台灣是否對無症狀者進行普篩的問題，台灣衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中在3月31日受訪時，仍認為台灣的疫情，只需對高風險、有症狀患者採檢。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

出現無症狀患者及未知感染源病例

台灣衛福部長、中心指揮官陳時中指出，新增之2例本土病例，分別為70歲男性，以及20多歲男性，兩人近期均無出境史。1例確定應是接觸土耳其的境外移入者而感染，1例感染源不明。他說，70多歲男子曾與一名土耳其境外移入個案聚餐，20多歲之本土個案為台灣師範大學之學生。該名學生主要的活動地點為校園和宿舍。

陳時中表示新增之14例境外移入個案為7男7女，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至29日，發病日介於3月1日至3月27日；個案發病前活動地分別為美國、英國、冰島、法國、瑞士、泰國及菲律賓，出境目的多為工作或就學，其中7例是於機場攔截，4例居家檢疫者，1例居家隔離者，2例自主健康管理者，2例自行就醫。

陳時中指出，境外移入個案比較特別是有1例在瑞士感染的無症狀病例。個案於2月9日至3月20日赴瑞士工作，返台迄今無任何不適症狀，但由於同行者中已有1人確診，且表示瑞士工作場所曾有當地人出現發燒症狀，為求慎重，衛生單位在3月29日安排該個案至醫院採檢。

台灣感染醫學科專家張上淳指出，肺炎、嗅覺味覺異常者要採檢。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

肺炎、嗅覺味覺異常者要採檢

指揮中心補充說明新增之本土病例的就醫和檢驗過程，指70多歲確診者曾至診所就醫2次，最後在醫院被通報採檢病毒，20多歲確診者曾至診所就醫1次，最後在醫院被通報採檢病毒。

指揮中心專家召集人張上淳表示，這兩例個案都是因為胸部X光有肺炎才進一步被採檢。根據專家會議的討論，他強調在通報採檢方面，已再次強調醫師對所有肺炎的患者都要送驗，不要漏掉任何肺炎病例。

此外，張上淳表示，截至3月30日台灣306例確診中，至少有24例出現出現嗅覺、味覺異狀，因此在上週也修正了通報採檢病毒的條件，即患者有嗅覺、味覺異狀，也要當成新冠肺炎的通報採檢對象。

陳時中31日宣布社交距離指引，建議民眾在非特定人場所的室內空間至少保持1.5公尺距離。圖為台北車站一間餐廳，民眾用餐時分散座位。（中央社）

人與人安全距離至少1公尺

日前指揮中心宣布，將針對沒保持社交距離者要開罰。陳時中表示，指揮中心建議的社交距離原則為，非特定人數的公共空間，人與人的距離室外要1米，室內要1.5米。若特殊地點無法維持安全社交距離者則要戴口罩，4月1日將宣布具體的施行方案。

至於如何稽查與開罰，陳時中說，現階段是採取軟性、民眾自律的方式。他認為台灣有高水準的公民，相信可以自律。但在推動一陣子後，針對特定情況也會採取剛性的處分