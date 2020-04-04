台灣槍決縱火犯　歐盟籲台灣停止死刑

台灣法務部於4月1日執行死刑，槍決縱火致使6人喪命的翁仁賢。 對此，歐盟對外事務部（EEAS）在3日發佈聲明表示，強烈譴責罪行，並對受害家屬表示誠摯同情，更重申死刑並無嚇阻作用，呼籲台灣停止執行任何死刑。

2016年除夕夜，50歲的翁仁賢於家中潑油縱火，燒死高齡父母、親戚、看護等6人，不僅犯後毫無悔意，更於出庭時辱罵法官與記者，被判處死刑定案，並於今（2020）年4月1日槍決伏法。

此舉不僅又一次引發台灣內部的廢死與反廢死兩派爭論，更招致歐盟抨擊，德國政府人權專員柯夫勒（Bärbel Kofler）也發佈聲明，表示對台灣執行死刑感到「十分遺憾」。

台灣長年致力耕耘對歐關係，積極爭取免籤等優惠，然而雙方始終在人權議題上有所分歧。歐盟向來主張死刑無用論，更將其作為人權外交的指標。

由台灣本土脈絡觀之，廢死的立場在官方與民間產生了兩種不同的表現。官方雖為與國際交好，承諾逐步廢止死刑，但當2010年時任法務部長的王清峰表示「任內絕對不會批准死刑」，並且拒絕依法簽署四十餘位犯人的死刑執行令時，還是引發了滔天眾怒，最後下台了事。

台灣民間雖有廢死聲浪，卻尚未匯為主流民意，經法務部多年統計，反對廢死的民眾比例始終超過70%。