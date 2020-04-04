【新冠肺炎】清明連假墾丁湧人潮　台官方發警報提醒社交禁令

眼下新冠肺炎（ COVID-19 ）肆虐全球，已造成超過110萬人感染。截至4月4日，台灣累計355例確診，在疫況相對可控的同時，卻恰逢清明連假，致使全台各地觀光人潮湧現，尤其是南部著名景點屏東墾丁，短短几天內便吸引了5至7萬人光臨。 有鑑於台灣內部各大景點湧現旅遊人潮，台灣中央流行疫情指揮中心於4日上午11時55分，透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送2則國家級警報。

清明連假墾丁湧進觀光人潮，街上人群密集且許多遊客沒戴口罩，恆春警方晚間在墾丁大街以大聲公向民眾宣導戴口罩及保持社交距離。圖為4月2日晚間墾丁大街。（中央社）

第一則是針對一般景點如阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等，要求民眾保持室內至少1.5公尺及室外1公尺以上距離。

第二則是針對屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），提醒民眾出遊時應與他人保持室內1.5公尺及室外1公尺以上的社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩。並表示墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往。

中央流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中也表示，此次清明連假外出的人潮「超乎預期」，面對記者提問，台灣是否有可能步上日本櫻花季後確診數飆升的後塵，其判斷應不至於，但對於未來是否般步禁足令，其表示若疫情持續發展，則不排除任何可能。

陳時中指出， 一來日本櫻花季時社區群聚情況比台灣嚴重許多，二來台灣的社區傳染非常零星，主要案例皆為境外移入，且目前都在居家檢疫中，故分析應不至於在連假後引發大規模群聚感染。

日本櫻花季後確診數飆升。（AP）

除了官方警報外，台灣民間也有多位醫生發出示警，並以專業數據分析日美病勢，指出日本在經歷3月20日到3月22日三天連休的櫻花季後，平均每日新增的新冠肺炎確診數即由40人陡增至200人；並指出太平洋的彼岸的美國，也是在3月上中旬放完春假後，開始在三月下旬迎來大爆發。

回顧2003年的全球沙士（SARS）疫情，台灣雖比他國家晚約一個月爆發，卻一樣是從清明連假後開始出現明顯疫情，導致台北市立和平醫院在4月24日封院，並於5月20 日當周迎來疫情高峰，直至6月中後才稍有緩和。

此次清明連假，台灣各地夜市湧現人潮。（中央社）

此次台灣4月2日到5日的三天清明連假，除了台北市外，各大旅遊景點皆有人潮聚集，墾丁住房率更高達九成，中南部各大夜市更滿是返鄉逛街的萬頭巑動，不僅易成疫情破口，也為台灣的防疫之路埋下隱憂。