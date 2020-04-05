【新冠肺炎】台指揮官示範蒸口罩第一步就錯　全場笑：沒有煮過飯

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，台灣中央流行疫情指揮中心今（5日）召開記者會，現場準備了電鍋，指揮官、衛福部長陳時中親自示範蒸口罩，沒想到第一個步驟就做錯，竟直接將口罩放在電鍋內架上，指揮中心研究組副組長、衛福部食藥署署長吳秀梅也當場笑說「部長沒有煮飯經驗！」引起哄堂大笑。

據台媒報道，陳時中示範蒸口罩方式，還現場徵求一名女記者脫下口罩一起蒸，吳秀梅則在一旁指導：「首先把電鍋的內鍋架放進去。」但陳時中竟脫下口罩直接放在鍋內，讓吳秀梅笑說：「部長沒有煮飯經驗！」陳時中也難得露出靦腆笑容，按照指示完成所有步驟後，在最後一步按開關時又考慮了許久，讓人看到平時認真嚴肅的部長也有另外一面。

食藥署長吳秀梅表示，電鍋乾熱法殺菌方式為先將內鍋架及內鍋依序放入乾燥電鍋，然後將醫用口罩平放於內鍋中，蓋上外鍋蓋；按下電鍋加熱開關，等約3分鐘待開關自動跳起後，再靜置5分鐘，使鍋內熱空氣充分殺菌。最後打開外鍋蓋，完成殺菌程序，待電鍋冷卻後再進行下一批口罩殺菌。她還幽默說：「各位在使用時，電鍋記得一定要插電。」

陳時中在蒸完口罩後拿出來戴上，並馬上發表感言：「感覺滿舒服的，不是自己在講，溫溫的，味道也很好」、「每天早上弄一下覺得燒燒的不錯。」女記者則說：「滿快速就可以達到新口罩的感覺。」

指揮中心指出，電鍋乾蒸口罩經實驗證實有效殺菌，且仍具過濾效能。（中央社）

指揮中心：經實驗證實有效殺菌 且仍具過濾效能

指揮中心指出，透過電鍋乾蒸口罩無須在內鍋加水，因為加水乾蒸後會影響口罩的靜電層材質，此外用酒精消毒、或是在電鍋內加入精油等方式都不適宜，若口罩有明顯髒污、破損，也不建議使用電鍋乾蒸。透過電鍋乾蒸口罩的方式確實能延長口罩的使用時間，乾蒸後的口罩對細菌的過濾效率仍然能維持在99％以上，因此不需擔心乾蒸後的口罩性能會大幅衰退。

食藥署說明，電鍋乾蒸口罩是經實驗證實有效，但其他如烤箱、微波爐、氣炸鍋、負離子吹風機、殺菌型烘碗機，部份電器雖看似有效，但因操作不當恐發生危險，且尚需實驗證實，因此暫不推薦民眾使用。

民建聯立法會議員蔣麗芸在facebook分享「蒸口罩」影片，引來網民嘩然。（fb「蔣麗芸議員」圖片）

早在1月30日，香港民建聯立法會議員蔣麗芸（Ann姐）在facebook分享影片，教把口罩高溫蒸氣當消毒解燃眉之急，卻被醫生狠批錯誤。衞生防護中心總監黃加慶亦回應稱「以我所知冇呢樣嘢」，惟她仍堅稱相比一個口罩戴幾日，用100度高溫殺病毒也「絕非不可行」，不過仍有不少網民對其觀點加以嘲諷。

日前台灣政府強調口罩自給自足，更開始向海外捐贈。不過當地口罩銷售仍施以管制，民眾需實名網上預約或排隊購買，每2周限買9個，每個新台幣5元（約合1.3港元）。而官方突然宣傳起蒸口罩「妙招」，繼網紅政務委員唐鳳後，陳時中也親上火線教蒸口罩，也招致部份網民質疑：「發明電鍋的人應該沒想到有一天會被用來蒸口罩…」、「蒸口罩寄給海外的親友？」、「有功夫蒸口罩，開放購買更合適」。

有網民質疑官方前後說法不一。（Facebook）

也有台灣網民翻出食藥署藥妝組研究員王兆儀2月曾表示，高溫烘乾可能破壞口罩結構，進而影響防護效果，尤其如果是暴露在大量病毒的環境下，使用後應拋棄口罩以避免感染，質疑官方前後說法不一。

（綜合報道）