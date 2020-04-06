【新冠肺炎】台人「疫識感」強　官方籲節省用口罩

台灣流行疫情指揮中心今天（6日）14時宣布，台灣新增10例新冠肺炎確診病例，其中有9例為境外移入，1例為本土病例。新增的本土個案被台官方定調為美國境外移入引發的家庭群聚感染，該個案為一名4歲男童，已確診的祖父曾赴美國工作。台灣目前累計373例確診，分別為321例境外移入及52例本土病例，其中5人死亡，57人解除隔離。

疫情指揮中心指出，新增9例之境外移入病例分別為5男4女，年齡介於20多歲至40多歲，入境日介於3月21日至4月4日，發病日介於3月10日至4月4日。個案發病前活動地為美國、英國、冰島及印度尼西亞，其中包括3起群聚。

確診的4歲男童，其祖父母也是確診者，3人為同住家人。此家庭群聚的感染源，疫情指揮中心研判是曾赴美國工作的男童祖父。該名男童在3月25日出現發燒症狀，發燒後還曾在台灣北部一所幼兒園上了4天半的課，目前該幼兒園已全面停課。該名男童也是台灣第5名12歲以下的確診病例。

有台灣媒體報道，有陸生在微信群組內表示要把「刀架陳時中脖子上」。對此，台疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中回應表示「無聊」，並稱防疫是團隊合作，他是可以被取代的。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

兒童症狀輕微 無症狀仍有機會傳染

疫情指揮中心專家召集人張上淳表示，目前台灣幾個兒童確診個案都沒有發展成重症，台灣經驗與國際的研究和臨床經驗相符，整體而言，兒童症狀比起成年人相對輕微。

由於近期確診個案出現腹瀉症狀之比率明顯升高，有台灣媒體詢問，新冠肺炎個案的腹瀉樣態為何？

張上淳表示，從輕微腹瀉到維持很多天，或一天7至8次的腹瀉都有。他比較擔心嚴重、持續腹瀉不停者。不過，他指出，一般生活中人們都可能有腹瀉的情況，如食物中毒、感染諾羅病毒，所以沒有特別的旅遊史或接觸史，腹瀉則不必太擔心。

有國外研究指出，新冠肺炎確診者在出現症狀後5天，病毒在咽部大量複製，最具有感染力。對此，張上淳表示，從台灣的病例也觀察到病患開始發病時病毒量偏高，隨症狀緩解後病毒量會下降，發病前因沒有偵測到病毒，因此沒有資料。

此外，張上淳指出，無症狀者還是有機會將病毒傳染出去，但沒有足夠的科學證據。國外有資料顯示，無症狀者還是有很大機會因密切接觸而產生傳染風險，但因為沒有咳嗽、打噴嚏等狀況，所以要傳出去的機會可能比較小。

墾丁地區在清明連假期間湧入大量人潮，當局在墾丁大街兩端路口設關卡為民眾量額溫，並嚴格執行戴口罩要求。（中央社）

視疫情和台人水準決定是否禁足

日前，台灣為期4日的清明連假各地湧現出游潮，引發醫界對社區感染的擔憂。對於下一個5月1日國際勞動節連假，有輿論就喊話疫情指揮中心可取消連假。對此，陳時中表示，未來各種假期的管制有多強，要視兩個條件而定，一是疫情程度，一是台人配合的情況，例如維持社交距離和戴口罩。

他說，台人配合防疫的水準高，相較大多數國家還可以正常生活。目前台灣還沒有要進入嚴格限制行動的管制，但還是要根據疫情變化而定。

台疫情指揮中心4月5日在記者會中示範如何利用家裏的電鍋蒸口罩消毒。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

節省利用口罩就夠用

自4月9日起台灣口罩配售將從成人7天3片增加至14天9片。新北市長侯友宜呼籲疫情指揮中心能考量民眾每周有5日上班日，給足民眾14天10片的口罩供給。對此，陳時中表示，不敢說沒有考慮，但他認為台人可以先好好感受一下14天9片口罩夠不夠。

陳時中指出，他見到很多人都沒有善盡口罩的利用價值，就換新口罩。他說，早就強調要節省使用口罩，像用電鍋蒸口罩、利用並每日清洗口罩套都是很好的衛生習慣，也能節省防疫物資。

他強調不是因為口罩要援外才呼籲台人節省用口罩，而是全世界都要節省使用，他認為台人14天9片口罩應是相當足夠。