台海軍拍板：斥資70億從美國採購10架反潛直升機

來自台灣海軍的消息指出，台軍延宕多年、顧慮多時的先進反潛直升機增購案，近期已經確認，台灣國防部預計在2021年財政年度，編列台幣273億（新台幣，下同，約合70億港元），採購10架美軍現役的MH-60R多功能反潛直升機。此案從2014年開始糾結至今，終於塵埃落定。台灣海軍一旦加入10架此種多功能海上反潛攻擊直升機，戰力以及戰術，將會有與以往不同等級的提升，屬於相當重大的軍力提升案。

台灣海軍將購入10架MH-60R多功能反潛攻擊直升機，將是一次相當重要的戰力提升表現。此型機是專為美國海軍沿岸戰鬥艦（LCS）所研發。（Facebook@U.S.Navy）

目前台灣海軍使用2種反潛直升機，一種是1970年代即已服役的500MD防衛者（Defender）型反潛直升機，另一款則是在1990年代初期服役的S-70C(M)-1/2反潛直升機。其中500MD型反潛直升機，是台灣特規版，是第一代使用於台海軍老舊型二次大戰時代陽字號驅逐艦上的微型直升機，攜載量有限、且航程相當短，如今早已退入訓練行列。而年事已高的S-70C(M)-1/2反潛直升機，台灣目前服役21架，是屬於用民用版發動機研改的軍用反潛專業直升機，為目前台灣海軍主力。

由於台灣海軍即將進入大造艦時代，10年內要陸續汰換老舊巡防艦隊，包括蒸氣渦輪發動機已經幾乎無法服役的8艘諾克斯級（Knox Class）巡防艦（台灣海軍代號：濟陽級），已經面臨必須汰換壓力，而其艦上無法起降現代化的專業反潛直升機，雖反潛能力強大，但是還是必須面臨退役的壓力。而無法操作直升機的硬傷，也需要下一代先進巡防艦來補足戰力空隙。

台灣海軍老舊的21架S-70C(M)-1/2，已經面臨戰力不足、必須性能提升的狀況，故在此時補足MH-60R多功能直升機，可以在空窗期有效填補戰力。（陳宗逸／多維新聞）

以往為了諾克斯級巡防艦的直升機操作，台灣海軍甚至考慮採購一批美國卡曼公司（Kaman）所產的SH-2型海妖（Seasprite）反潛直升機以供使用，但是當時發生澳洲海軍拒絕使用美製海妖反潛直升機案的醜聞，其價格高昂卻功能不足，台灣海軍遂停止海妖反潛直升機購案，使得21架較為老舊的S-70(M)-1一直獨立擔負台海反潛重任。

由於MH-60R直升機是屬於多用途的反潛攻擊直升機，美軍開發此款直升機，是為了搭配全新觀念的沿岸戰鬥艦（LCS）計劃而來，所以此機遠較一般專業反潛直升機，要來得有更多功能的攻擊模式，除了可當特戰直升機使用，還具備海上攻艦能力，其配備的地獄火2代飛彈（Hellfire II / AGM-114N）具備攻艦能力，此飛彈可與阿帕契攻擊直升機的長弓地獄火飛彈（Longbow Hellfire / AGM-114L）一起搭配，也可讓台灣海軍與陸軍的後勤共享同樣體系，好處不少。

但也由於MH-60R的多功能身份，使得其造價相當高昂，屬於目前全球反潛直升機市場的勞斯萊司等級豪華品，一架單機不含後勤、訓練和補給以及彈藥，就高達8,000萬美金，此價格和F-35A差不了太多，使得台灣海軍一直裹足不前，但由於戰備壓力所需、以及台灣海軍反潛直升機隊面臨性能提升、汰舊換新的難局，即使價格昂貴，還是必須得采購。

MH-60R具備多功能的海上攻擊模式，除了反潛能力強之外，其可搭配地獄火2代飛彈，專門擔任攻船任務，此型飛彈也可用於台軍AH-64E阿帕契攻擊直升機上。（Facebook@U.S.Navy）

目前MH-60R已經成功傾銷給澳洲（24架）、丹麥（9架）、印度（24架）、南韓（8架）、沙特（1+8架）、泰國（8架），而日本授權生產的的SH-60K新一代反潛直升機，有具備部份MH-60R的多功能改良，總共服役50架，故MH-60R幾乎成為美國主要盟國的必備武裝，台灣此時加入團隊，也與此思考有關。

未來MH-60R服役於台灣海軍，除了搭配目前尚未有清楚面貌的先進主力戰艦、先進小神盾巡防艦等新一代海上武力，進行較為有效的海上偵查、監控、反潛哨戒等項目，還可以搭載地獄火2代反艦飛彈，執行攻船任務，使用彈性相當大。

但是一架直升機8,000萬美金的造價，未來勢必也會引起社會議論，但是在民進黨全面執政、國會優勢的狀況下，此軍售投資項目，通過應該不成問題。目前海軍已經表達意願，端看台灣國防部整體軍售思考先後順序的考慮，以及台美關係升級後、台灣必須趁此機會搶購以往幾乎無法入手的高端武器等政治現實問題。