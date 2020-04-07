傳「花蓮王」轉戰桃園市長　傅崐萁闢謠：沒這樣的打算

國民黨在2018年九合一選舉中，創下贏得15縣市首長的佳績，卻在兩年後的2020年總統大選慘遭滑鐵盧，選後還繼續面臨罷免韓國瑜行動的窮追猛打。為穩定地方執政，近日傳出藍營「超前佈署」，佈局2022年的縣市長選舉。其中消息指出，前花蓮縣長、有「花蓮王」稱號的重量級無黨籍立委傅崐萁，可能轉進爭取桃園市長寶座，對此，傅崐萁今天（7日）召開記者會闢謠，強調「沒有人來問過我，我也從來沒做這樣的打算」，此時此刻還是防疫優先。

針對轉戰桃園市長的傳聞，傅崐萁召開記者會強調，「沒有人來問過我，我也從來沒做這樣的打算」闢謠。（傅崐萁立法院辦公室提供）

根據消息指出，藍營黨內人士評估，若傅崐萁在2020年內順利恢復國民黨黨籍，傅崐萁將會爭取佈局參選，而在經過一天的沉澱後，傅崐萁今天主動在台灣立法院召開記者會，指現階段是全世界面臨病毒侵害的重要時刻，守護台灣人的健康與安全、讓台灣產業能得到即時的救援，以及保護產業度過這次新冠肺炎的浩劫，是身為立委的責任，他希望在這次疫情期間，台灣能平安走過，「所有個人議題、政治議題，大家能休兵」。

傅崐萁說，關於參選桃園市長的消息，從來沒有人來問過他，他也從來沒做這樣的打算，他身為花蓮縣的立委，除了爭取花東地區的建設外，也要幫助台灣提升國際能見度，對任何的個人揣測，以及一些可能的未來發展，呼籲眾人「把所有政治議題放下，好好守護台灣」，別再討論政治口水。

另針對恢復黨籍案，傅崐萁重申，好好守護台灣民眾的健康，是他責無旁貸的責任，「我們好好做好這件事情，讓台灣走過疫情、走過黑暗」，在疫情過後，希望台灣經濟依然昂首向前，持續發展，未正面回答相關疑問。而國民黨主席江啟臣早前表示，傅崐萁的黨籍案已經進入黨內程序。

傅崐萁、徐榛蔚夫婦。（中時電子報）

事實上，這並非傅崐萁第一次傳出要爭取桃園市長寶座，在2018年就曾傳出一次，當時鬧得沸沸揚揚，但傅崐萁最後仍決定召開記者會，對外強調「成功不必在我」，轉而力挺國民黨的提名人選，「花蓮王」轉戰西部的事件因而落幕，但在2022年不必再面對現任桃園市長鄭文燦的情況下，傅崐萁參選桃園市長的消息又捲土從來。

而從傅崐萁身為客家人，能拉攏南桃園客家選票，加上其妻、現任花蓮縣長徐榛蔚出身桃園望族，父親徐振興曾任國大代表，且工商界人脈深厚，過去在桃園具有一定程度的動員實力，一般認為傅崐萁轉戰桃園這個傳統「藍營大票倉」，並非機會全無，相關傳言也一而再、再而三的傳出。