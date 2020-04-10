【新冠肺炎】7600萬個口罩「失蹤」　蘇貞昌否認政府私藏

在民進黨政府正透過口罩贈與展開外交活動的當下，台灣內部的口罩配給量猶未達到人口總數每人每日一個的數額，台灣的「口罩外交」是否「打腫臉充胖子」？又真的是否如官方自言「量力而為」，皆啟人疑竇。



對於台灣政府徵用口罩的配銷數據，民眾黨立委高虹安於周五（10日）指出，根據1月28日至3月16日的口罩徵用量、分配與庫存量數據來看，官方公布的徵用總量與分配量存在7,600萬個的差距，已經不是單純誤差，質疑口罩流向。

台灣民眾黨立委高虹安則詢問蘇貞昌，關於口罩徵用與分配量數字出現落差的問題。（高虹安辦公室提供）

台行政院長蘇貞昌對此強調，絕對不可能「暗槓」（私藏）口罩，市面上也不可能私囤口罩。經濟部長沈榮津答稱，口罩流向樣態多元，牽涉多個部會，「一定會跟社會報告，請民眾放心」。

近日台灣各在野黨紛紛要求民進黨政府應公布每日口罩徵用與分配等相關數字，國民黨立委林思銘質詢蘇貞昌，台灣目前的口罩產能是否足夠提供每位台民一人一個？對此，蘇貞昌答稱，假使政府要發給每位人民一日一個，那台灣的口罩日產能恐要達到2,300萬，而目前台灣口罩日產量為1,500萬個，但未來將盡力朝向滿足每位台人每日一個口罩的需求。

高虹安另在質詢時指出，她曾於3月底向台經濟部與台衛福部索取最新的口罩統計資料，相關部門卻稱無法提供，經濟部的說法一再調整，從索取公文需經蘇貞昌簽核，再變成經濟部得告知防疫中心，但該中心物資組又有不同意見，使她始終無法取得相關數據。

高虹安認為，即便民進黨政府以「機密」為由不方便提供立委索資，行政機關也應清楚交代，並附上所有依據與說明，不該對立委的要求「已讀不回」。對此，蘇貞昌表示，將回去了解相關數據。

台灣總統蔡英文3月30日訪視台灣不織布大廠時指出，口罩產能要挑戰日產兩千萬片。圖為台灣製口罩。（中央社）

面對外界對於政府是否藏匿口罩的質疑，蘇貞昌表示，政府絕不可能私藏口罩，市面上也不可能私囤口罩，而他過去曾主持過多次口罩相關會議，但因只決定大方向分配，所以也記不得口罩的詳細數據分配。

對於外界關心的口罩流向問題，台經濟部長沈榮津則在行政院記者會上親自說明，稱生產的口罩首先分配給第一線醫護人員，以及從事公務的警察、消防人員，以執行醫療、公務使用為主；其次則流向產業界，其他則包含開放給一般民眾購買，最後官方也會自留以應疫情緊急狀況。沈榮津強調，口罩流向樣態多元，牽涉很多個部會，行政院各部會進行討論，並承諾會向社會報告，請民眾放心。