【新冠肺炎】台北夜場紅牌小姐確診　令台灣政商界尷尬的新疫情

新冠病毒（COVIC-19）肺炎疫情在全球擴散，已經超過160萬人確診，超過9.5萬人死亡。台灣也於今天（10日）公布確診382人、死亡6人。不過，其中一名於4月8日確診的「生活單純的家庭主婦」，卻於9日被揭露是「酒店紅牌公關小姐」，引起台灣社會廣大議論，讓指揮中心相當尷尬，直接下令全台灣的酒店、舞廳於4月9日起強制歇業。

台灣禁止酒店和舞廳營業。（中央社）

在台灣語境中常用的「酒店」，其實就大約等於中國大陸的「夜總會」，客人會叫來「公關小姐」陪酒，但因為台灣大致上是禁止性交易的，所以酒店不會在明面上提供性服務的選項，而是轉為「小姐」和客人離開酒店去別的地方交易。

4月8日，台灣疫情指揮中心宣布新確診的人數，其中一名代號「379」的30多歲女性，當時宣布是家庭主婦，生活單純，往回計算接觸人數只有21人。沒想到8日深夜，多家台灣媒體報道，「379」真實的身分其實是台北市某知名酒店的紅牌公關小姐，而台北市衛生局已經前往稽查和消毒。這也被台灣網民嘲諷：第一次聽說有「生活單純的酒店小姐」這種生物的存在。

4月9日，指揮中心承認，「379」在就醫、確診時，並沒有對疫調人員坦承，是後來透過衛生所人員的深入對談，才得知酒店背景，每天的實際接觸人數甚至可能超過50人（目前確認71人）。指揮中心接著也宣布全台灣的酒店、舞廳無限期歇業。

台北市副市長黃珊珊（右）帶隊稽查酒店。（中央社）

在酒店林立的台中市，各個酒店業者先前為了剖白跟隨政府「抗疫」的決心，很多都宣示「自主歇業」，但也隨著時間經過而紛紛在4月初重新營業，台中市長盧秀燕才於4月7日宣布，會加大稽查和勸導帶口罩，沒想到才過兩天就要全部停止營業。

其實，因為「酒店」在台灣的語境中就是被和各種軟式色情和硬式性服務連結在一起，所以本來就可以想像，這樣的酒店的出入人士，流量會很大，組成也會很複雜，而且通常不管是在酒店工作，或是消費者，都不會願意曝光，萬一有人確診，也會增加調查和控制疫情的難度。

1月22日，就有一名從武漢回台的台商違反隔離規定，前往高雄「金芭黎」舞廳，被舞廳小姐向當地衛生單位舉報沒有帶口罩，台商後來果然被確診感染新冠病毒，直到現在都還在醫院中隔離。

但是，相對「金芭黎」被公布名字，台商的移動軌迹也被公布，這次的酒店紅牌公關小姐被確診後，雖然隱瞞個資，卻沒有被公布酒店名字，或是移動軌迹。這也被網民質疑，該不會是這名紅牌小姐，「服務」過某些有名的政商名流，讓指揮中心不敢追查。

圖為高雄金芭黎舞廳外觀。（中央社）

台灣政商界本來就有著「上酒店談事情」的傳統，這是日本殖民統治時代留下來的男尊女卑遺毒，認為用女性的肉體來招待「客戶」，談判過程就會比較順利。這樣的情況後來發展成，如果談判的最後階段不上酒店，會被認為是「沒有誠意」，客戶會認為「沒有面子」，結果無論如何都要上酒店談。

很多國家的那些「紅燈區」都已經被政府下令關閉，包括荷蘭、德國、日本、新加坡等等。但是一直宣傳自己「超前佈署」、「抗疫成功」的台灣政府，卻遲遲不敢對這些酒店下禁令，直到真的有「小姐」確診，還甚至差一點就被欺瞞過去。

全台酒店、舞廳9日起暫停營業，台北市一家停業酒店內部，不見往昔熱鬧場景，冷冷清清。（中央社）

而且，雖然對酒店和舞廳下了禁令，但是對其他打著「泡沫紅茶店」、「歡唱吧」、「小吃攤」、「養生按摩館」的恍子的色情業，也還沒有任何動作。其實，酒店小姐也是某種意義上的「勞工」，如果被禁止勞動，當然會對生計造成影響，也可以理解政府的慎重。日本知名的紅燈區：大阪飛田新地，已經於4月3日由負責管理的組織宣布無限期停止營業，就有媽媽桑認為，疫情如果拖過3個月，未來也不會再有紅燈區了。

不過，台灣行政院長蘇貞昌於10日表示，要幫助那些受到影響的酒店小姐「紓困」、「補助」，可見在台灣的「酒店文化」影響下，這些「酒店小姐」的地位，還真的是不一般。

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